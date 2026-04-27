Markus Mahler ist nur noch bis Ende Mai Verwaltungsratspräsident des FC Aarau Keystone

Markus Mahler, der Verwaltungsratspräsident des FC Aarau, tritt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurück.

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Wie der Klub am Montag mitteilt, erfolgt der Rücktritt per 26. Mai, dem Datum der nächsten Generalversammlung des Vereins. Der FC Aarau schreibt weiter, dass Mahlers Rücktritt ein bewusster Entscheid sei, seine Tätigkeiten insgesamt zu reduzieren. Das Präsidium bleibt vorläufig vakant und der Nachfolgeprozess wird eingeleitet.

Aktuell liegt der FC Aarau auf dem 2. Platz der Challenge League. Mit vier Punkten Rückstand auf Leader Vaduz gehört die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta damit vier Runden vor Saisonende zu den Aufstiegskandidaten.