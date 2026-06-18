Aurélien Mioch ist neuer Trainer von Stade Nyonnais Keystone

Stade Nyonnais geht mit einem neuen Trainer in die kommende Saison in der Challenge League. Aurélien Mioch ersetzt Andrea Binotto.

Keystone-SDA SDA

Der 44-jährige Franzose Mioch war zuletzt als Trainerassistent beim Liga-Konkurrenten Yverdon tätig. Als Chefcoach betreute er unter anderem das Frauen-Team der Young Boys in der Saison 2021/22. Der elf Jahre ältere Binotto, ein italienisch-schweizerischer Doppelbürger, hatte das Amt seit Januar letzten Jahres inne gehabt. Er konnte sich mit der Klubführung nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Stade Nyonnais beendete die vergangene Meisterschaft in der zweithöchsten Liga auf dem zweitletzten Platz.