Nyons De Pierro bleibt nach Tritt ins Gesicht regungslos liegen – Spiel wird abgebrochen

Nyons de Pierro bleibt nach Tritt ins Gesicht liegen – Spiel wird abgebrochen 22.11.2024

Die Challenge-League-Partie der 15. Runde zwischen Stade Nyonnais und Vaduz muss nach wenigen Minuten aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden.

Luca Betschart Luca Betschart

Der Vaduzer Lars Traber traf Nyons Captain Adriano De Pierro nach einem Corner in der 5. Minute mit dem Fuss am Kopf, worauf der 33-Jährige regunglos am Boden liegen bleibt. Noch auf dem Platz wird De Pierro rund 15 Minuten gepflegt, bevor er abtransportiert und direkt ins Spital gebracht werden kann.

Nach Rücksprache mit den Trainern brach Schiedsrichter Hajrim Qovanaj das Spiel ab. Über De Pierros Gesundheitszustand gab es zunächst keine Informationen. (update folgt)