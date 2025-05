Ouchy-Verteidiger Malula nimmt den Ball im eigenen Strafraum in die Hände 03.05.2025

Kuriose Szene zwischen Étoile Carouge und Stade Lausanne-Ouchy: Breston Malula nimmt den Ball nach einem Auswurf von Goalie Jérémy Vachoux im eigenen Strafraum in die Hände und verursacht so einen Penalty.

In der Partie des 33. Spieltags in der Challenge League zwischen Étoile Carouge und Stade Lausanne-Ouchy kommt es nach gut 10 Minuten zu einem ersten Aufreger. Nach einem Foulspiel von Ouchy-Goalie Jérémy Vachoux erhält Carouge in der 13. Minute einen Penalty und die grosse Chance zur Führung. Doch Routinier Vincent Rüfli scheitert mit seinem Versuch an Vachoux.

Gut 20 Minuten später allerdings erhält Carouge erneut die Gelegenheit, per Penalty vorzulegen – nach einem folgenschweren Blackout von Ouchy-Verteidiger Breston Malula. Der 24-Jährige nimmt einen kurzen Auswurf von Goalie Vachoux im eigenen Strafraum tatsächlich in die Hände – und schenkt dem Heimteam so den zweiten Strafstoss. Diesmal läuft Oscar Correia Ferreira für Carouge an, lässt sich nicht zweimal bitten und bringt seine Farben in Führung.

Die gute Nachricht für Malula: Lausanne-Ouchy gelingt in der zweiten Hälfte dank Toren von Roméo Beney und Noah Rupp noch die Wende. Und so bleibt das Missgeschick zwar in bester Erinnerung, aber schlussendlich ohne Konsequenzen.

Carouge – Stade-Lausanne 1:2 dieci Challenge League // 33. Runde // Saison 24/25 02.05.2025

