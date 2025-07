Aarauer Staffmitglieder und Fans versuchen Rasen von Wasser zu befreien 26.07.2025

Aarau wird vom Regen um einen Saisonstart nach Mass gebracht. Die Challenge-League-Partie der 1. Runde gegen die AC Bellinzona muss nach 70 Minuten beim Stand von 3:1 wegen Regens abgebrochen werden.

Bei strömendem Regen befand sich der FCA am Samstag im Brügglifeld auf gutem Weg zu einem Auftaktsieg. Linus Obexer, Valon Fazliu und Neuzugang Daniel Afriyie erzielten zu Beginn der zweiten Halbzeit drei Tore in acht Minuten und verwandelten das kurz zuvor erhaltene 0:1 in ein 3:1. Der vom FC Zürich gekommene Stürmer Afriyie bereitete bei seinem Debüt für die Aarauer zudem das 2:1 vor.

Zu starker Regen machte den Platz nach einer Stunde indes zusehends unbespielbar. Schiedsrichter Johannes von Mandach unterbrach die Partie in der 65. Minute. Während des rund 20-minütigen Unterbruchs versuchten Aarauer Staffmitglieder und Fans mit Schaufeln und Handtüchern den Rasen vom stehenden Wasser zu beseitigen.

Doch das nützt alles nichts und von Mandach bleibt nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen. Die verbleibenden gut 20 Spielminuten sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Im zweiten Spiel des Tages musste sich Wil bei Lausanne-Ouchy trotz früher Führung und mehr als 45-minütiger personeller Überzahl mit einem 1:1 begnügen. Ouchys Torschütze Warren Caddy sah vor der Halbzeitpause zum zweiten Mal die Gelbe Karte.

