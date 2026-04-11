Vladi: «Ich habe viel an mir gearbeitet» Seit seiner Rückkehr zum FC Aarau trifft Shkelqim Vladi plötzlich wieder. Gegenüber blue Sport verrät er, warum er sich in Aarau so wohlfühlt, was ihm in der Super League schwergefallen ist, und welches Ziel er verfolgt. 07.04.2026

Seit seiner Rückkehr zum FC Aarau trifft Shkelqim Vladi plötzlich wieder. Gegenüber blue Sport verrät er, warum er sich in Aarau so wohlfühlt, was ihm in der Super League schwergefallen ist und ob er sich einen langfristigen Verbleib vorstellen kann.

Björn Lindroos, Julian Barnard Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shkelqim Vladi überzeugt seit seiner Rückkehr zum FC Aarau mit neun Toren in elf Spielen.

Nach schwierigen Stationen bei Lugano und St. Gallen fand der 25-Jährige in Aarau dank Vertrauen und Wohlbefinden zu alter Stärke zurück.

Vladi sieht seine Zukunft möglicherweise weiterhin in Aarau und will vor allem den Aufstieg mit dem Team schaffen. Mehr anzeigen

Seit Winter ist Shkelqim Vladi zurück beim FC Aarau. Und wie. Seit seiner Rückkehr ins Brügglifeld traf er in elf Spielen bereits neunmal. In den letzten sechs Spielen erzielte er sieben Tore.

«Ich fühle mich extrem wohl. Der Verein, die Fans, die Leute, hier passt einfach alles», schwärmt Vladi im Interview mit blue Sport von Aarau. Tatsächlich konnte der 25-Jährige bisher fast nur hier seine Qualitäten zeigen.

Schwerer Stand in der Super League

Rückblick: 2023 verliess Vladi Aarau nach eineinhalb erfolgreichen Jahren und wollte den nächsten Schritt in der Super League machen. Für gut 700'000 Franken wechselte er zu Lugano ins Oberhaus.

Doch es sollten zwei schwere Jahre folgen. Der Stürmer konnte im Tessin nie wirklich Fuss fassen. «Es war sicherlich nicht ganz einfach. Eine neue Sprache, neue Umgebung und neues Team», sagt er rückblickend. Dennoch blicke er positiv auf die Zeit bei Lugano zurück. Denn er habe sich enorm weiterentwickeln können.

Im vergangenen Sommer wird er schliesslich an St. Gallen ausgeliehen. Doch auch in der Ostschweiz hatte Vladi einen schweren Stand, ihm gelang in der Hinrunde nur ein einziges Tor.

Die Freude wiedergefunden

Um wieder Selbstvertrauen zu gewinnen, kehrte er im Winter nach Aarau zurück. Lugano verlieh ihn bis zum Sommer in die Challenge League. Und sofort platzt der Knoten wieder.

«Ich spüre hier das Vertrauen des Trainers und des ganzen Klubs», erklärt er sich seine erfolgreiche Rückkehr. Zudem habe er noch an seiner Physis gearbeitet. «Ich habe hier die Freude am Fussball wiedergefunden.»

Beste Torquote seit 45 Jahren

Auch einen langfristigen Verbleib in Aarau könne sich Vladi vorstellen. Doch über allem stehe jetzt: «Wir wollen den Aufstieg schaffen. Ich will der Mannschaft helfen und den Fans sowie dem Verein etwas zurückgeben.»

Wenn er weiter so trifft, könnte er der grosse Trumpf des FCA im Aufstiegsrennen sein. Bei den Aarauern ist er übrigens historisch gut: Mit gut 0,59 Treffern pro Spiel hat er die beste Torquote eines Aarau-Spielers der letzten 45 Jahre.