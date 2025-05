Schaffhausen-Fans zünden Böller 09.05.2025

Kurz vor dem feststehenden Abstieg des FC Schaffhausen knallt es im Stadion der Ostschweizer. Anhänger des FCS zünden Böller. Erst nach einer längeren Unterbrechung wird das Spiel fortgesetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Schaffhausen verabschiedet sich aus der Challenge League. Die Niederlage gegen Nyon ist die eine zu viel.

Eine Viertelstunde vor Schluss knallt es plötzlich von den Rängen. Anhänger der Schaffhauser zünden Böller, der Unparteiische entscheidet sich für einen Spielunterbruch.

Erst nach längerer Unterbrechung wird das Spiel fortgesetzt. Der Stadionsprecher betont jedoch, dass das Spiel im Falle eines weiteren Zwischenfalls abgebrochen werden müsste. Mehr anzeigen

Der FC Schaffhausen verliert gegen Nyon 2:3 und steigt in die Promotion League ab. Am Freitagabend hätten die Munotstätter mit einem Sieg im Kellerduell neue Hoffnung bezüglich Ligaerhalt schöpfen können. Doch daraus wurde nichts. Schaffhausen liegt zwei Spiele vor Schluss mit zehn Punkten Rückstand auf das zweitletzte Nyon am Tabellenende und bleibt dort.

Kurz nach dem Gegentreffer zum 1:3 in der 75. Minute knallt es plötzlich mehrfach im Stadion. Schiedsrichter Johannes von Mandach ruft die Spieler zu sich, wartet ab. Gewisse Anhänger des FC Schaffhausen geben keine Ruhe und lassen weiter Böller ab.

Stadionsprecher: «Das haben wir nicht verdient»

«Wir haben 2000 Zuschauer im Stadion. Das haben wir nicht verdient. Bitte hört auf», sagt der Stadionsprecher. Schon zuvor hat er versucht, die Risikofans zu besänftigen. Kurz darauf knallt es wieder: «Mega schade, mega schade», ertönt aus den Lautsprechern.

Von Mandach unterbricht die Partie. Die Unparteiischen, die Spieler und der Staff gehen in die Kabinen. 13 Minuten später kommt wieder der Stadionsprecher zum Zuge. Es geht weiter. Der Jubel im Stadion ist gross, dennoch die mahnenden Worte an bestimmte Menschen: «Bei einem nächsten Zwischenfall wird das Spiel abgebrochen. Bitte reisst euch zusammen.»

Erstmals seit 2013 wieder drittklassig

Daraufhin bleibt es ruhig im Stadion. Zwischenzeitlich jubelt der FC Schaffhausen über den Anschlusstreffer zum 2:3, der notwendige Sieg, um im Rennen um den Ligaerhalt zu bleiben, bleibt aus. Nach dem Austieg 2013 in die zweithöchste Spielklasse der Schweiz, spielt der FC Schaffhausen in der kommenden Saison wieder drittklassig.

Die Highlights vom Freitagabend

