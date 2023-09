Vaduz – Schaffhausen 6:0 dieci Challenge League, 5. Runde, Saison 23/24 03.09.2023

Der FC Schaffhausen kommt in der Challenge League nach wie vor nicht in die Gänge. Der Tabellenletzte geht in Vaduz 0:6 unter und steht nach sechs Runden weiter bei einem Punkt.

Gabriel Isik und Dejan Djokic trafen für den überlegenen Gastgeber vor der Pause, Seifedin Chabbi mittels Penalty, zweimal Tim Väyrynen und Théo Golliard nach dem Seitenwechsel. Wegen einer Roten Karte gegen Arbnor Hasani spielte Schaffhausen fast eine Halbzeit lang in Unterzahl.

Vaduz holte damit nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt aus den letzten vier Spielen zehn Punkte.

sda