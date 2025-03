Stade-Lausanne – Schaffhausen 0:1 dieci Challenge League // 26. Runde // Saison 24/25 15.03.2025

Dem FC Schaffhausen gelingt in der 26. Runde der Challenge League ein wichtiger Sieg. Dank dem 1:0 bei Stade Lausanne-Ouchy geben die Nordostschweizer die Rote Laterne ab.

Keystone-SDA SDA

Der erste Sieg unter der Leitung von Hakan Yakin hing trotz mehr als einstündiger Überzahl – Romain Bayard sah nach 28 Minuten die Rote Karte – am seidenen Faden. Carmine Chiappetta brachte die Gäste 13 Minuten vor dem Ende in Führung. In der Nachspielzeit hielt Goalie Samuele Rutigliano die drei Punkte mit einem gehaltenen Penalty gegen Warren Caddy fest.

In der Tabelle überholte Schaffhausen Stade Nyonnais und Bellinzona, die am Sonntag nachziehen können.