Fan belästigt Profi mit Finger am Gesäss

Beim 2:1-Auswärtssieg des FC Sevilla bei Rayo Vallecano in Madrid hat ein Fan des Heimteams einen ausgestreckten Finger an das Gesäss von Gästeprofi Lucas Ocampos gelegt, als der Flügelspieler an der Seitenlinie einen Einwurf ausführen wollte.

06.02.2024