Wil – Schaffhausen 3:1 dieci Challenge League // 33. Runde // Saison 24/25 04.05.2025

Keystone-SDA SDA

Der FC Schaffhausen unterliegt in Wil 1:3 und verliert den Anschluss zur Konkurrenz. Nach 12 Jahren in der Challenge League scheint der Abstieg in die Promotion League unausweichlich.

Das von Hakan Yakin trainierte Team ging in Wil zunächst in Führung. Doch ausgerechnet Torschütze Florian Hoxha sah in der 32. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte und die Gäste mussten in Unterzahl agieren. Bis zur 62. Minute wehrte sich der FCS, dann drehten die Wiler die Partie mit drei Toren innerhalb von neun Minuten.

Da Stade Nyonnais am Freitag gewonnen hat, liegt Schaffhausen nun mit sieben Punkten Rückstand auf dem letzten Platz der Challenge League. Eine Hypothek, die in den verbleibenden drei Runden kaum mehr aufzuholen ist. Auch wenn es am kommenden Freitag zum direkten Duell mit Nyonnais kommt.

Trainer Hakan Yakin steht mit dem FC Schaffhausen vor dem Abstieg in die Promotion League Keystone

Telegramm und Tabelle

Wil – Schaffhausen 3:1 (0:1). – 1386 Zuschauer. – SR Prskalo. – Tore: 10. Hoxha 0:1. 62. Akinola 1:1. 66. Staubli 2:1. 71. Maier 3:1. – Bemerkungen: 32. Rote Karte gegen Hoxha (Schaffhausen).