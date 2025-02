Jimmy Berisha ist nicht mehr CEO des FC Schaffhausen. Keystone

Es bleibt chaotisch beim FC Schaffhausen. Der Klub trennt sich per sofort von CEO Jimmy Berisha und Sportchef Marc Hodel.

Jimmy Berisha sowie Marc Hodel und der FC Schaffhausen gehen per sofort getrennte Wege. Das teilt der FC Schaffhausen am Dienstag in einem Communiqué mit. «Damit soll der Weg für neue Ideen und eine Neuausrichtung geebnet werden», heisst es in der Mitteilung.

Jimmy Berisha kam im Dezember 2023 zum FCS, war Verwaltungsratspräsident und CEO. Marc Hodel übernahm im Mai 2024 als Sportchef in Schaffhausen. Nun sind die neuen Klubbesitzer Fitim und Boletin Hasani im Verwaltungsrat und führen den Klub auch operativ.

Der Tabellenletzte der Challenge League ist weiter auf Investorensuche. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass der Verein mit einem Investor aus Nepal verhandeln könnte (mehr dazu hier). Von der öffentlichen Hand kann der FCS indes keine finanzielle Rettung erwarten, wie der Schaffhauser Stadtpräsident Peter Neukomm bei blue Sport erklärte.