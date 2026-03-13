  1. Privatkunden
Heisser Aufstiegskampf Schickt Vaduz den FC Aarau am Freitagabend auf die Bretter?

Patrick Lämmle

13.3.2026

Gabriele De Donno vom FC Vaduz (rechts) lässt Aaraus Leon Frokaj keine Luft zum Atmen.
Gabriele De Donno vom FC Vaduz (rechts) lässt Aaraus Leon Frokaj keine Luft zum Atmen.
Keystone

Am Freitagabend kommt es in der Challenge League zum Kracher zwischen Aarau und Vaduz. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein. Aktuell haben die Tabellenführer aus Liechtenstein drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Patrick Lämmle

13.03.2026, 10:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitag kommt es in der Challenge League zum Spitzenkampf zwischen Aarau und Vaduz.
  • Die beiden Teams wollen in die Super League aufsteigen.
  • Auf blue News kannst du das Spiel ab 20.00 Uhr im Live-Stream verfolgen. Zu sehen ist die Partie auch im Free-TV auf blue Zoom.
Mehr anzeigen

Elf Runden vor Schluss führt Vaduz die Tabelle der Challenge League mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Aarau an, der wiederum zehn Punkte Vorsprung auf Yverdon hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Vaduz und Aarau Ende Saison die Plätze eins und zwei belegen, ist also gross. 

Ob man die Saison auf Platz eins oder zwei abschliesst, macht aber einen gewaltigen Unterschied. Der Tabellenerste steigt direkt in die Super League auf, während der Tabellenzweite in der Barrage landet und dort gegen den Vorletzten aus der Super League um den letzten Platz im Oberhaus kämpft.

Die Direktduelle 2025/26

  • 11. Mai 2026: Vaduz Aarau
  • 13. März 2026: Aarau – Vaduz
  • 19. Dezember 2025: Vaduz – Aarau 3:2
  • 13. September 2025: Aarau – Vaduz 1:0
Mehr anzeigen

Zwar entscheidet sich das Aufstiegsrennen nicht am Freitagabend, denn danach gibt es immer noch 30 Punkte zu holen. Vergleicht man das Ganze aber mit einem Boxkampf, so könnte man sagen: Vaduz hat die Chance, Aarau ein erstes Mal auf die Bretter zu schicken. Ein Sieg durch K.o. ist aber am 26. Spieltag noch nicht möglich. Umgekehrt könnte Aarau im Falle eines Sieges einen Wirkungstreffer landen.

Auf blue News kannst du das Spiel ab 20.00 Uhr im Live-Stream verfolgen. Ebenfalls zu sehen ist die Partie im Free-TV auf blue Zoom.

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Mehr Infos unter bluenews.ch/final

