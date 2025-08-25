Der FC Vaduz reist in der Challenge League nach Neuenburg. Gegen Xamax wollen die Liechtensteiner ihre Ungeschlagenheit fortsetzen und direkter Verfolger von Leader Aarau bleiben. Die Partie jetzt im Stream.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

