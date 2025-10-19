  1. Privatkunden
Challenge League Vaduz schlägt Wil – Yverdon bleibt erster Verfolger von Leader Aarau

SDA

19.10.2025 - 16:22

Yverdon – Bellinzona 2:0

Yverdon – Bellinzona 2:0

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

19.10.2025

Absteiger Yverdon bleibt in der Challenge League der erste Verfolger von Leader Aarau. Die Waadtländer bezwingen in der 10. Runde den Tabellenletzten Bellinzona zu Hause 2:0.

Keystone-SDA

19.10.2025, 16:22

19.10.2025, 16:52

Die Tore für die Gastgeber erzielten Helios Sessolo per Penalty (29.) sowie Sidiki Camara in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf Assist von Sessolo. Yverdon liegt nach dem dritten Vollerfolg in Serie nach wie vor fünf Punkte hinter Aarau, während Bellinzona weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft warten muss.

Auch das einen Zähler hinter Yverdon klassierte Vaduz holte drei Punkte. Die Liechtensteiner gewannen beim Vorletzten Wil dank Toren von Mats Hammerich (60.) und Ayomide Akinola (81.) ebenfalls 2:0.

Wil – Vaduz 0:2

Wil – Vaduz 0:2

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

19.10.2025

Rangliste

