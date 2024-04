Sion – Xamax 1:1 dieci Challenge League, 32. Runde, Saison 23/24 02.04.2024

Einen Tag nach dem FC Thun verliert auch der FC Sion Punkte. Die Walliser kommen daheim im vorgezogenen Spiel der 32. Challenge-League-Runde gegen Neuchâtel Xamax nur zu einem 1:1.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der FC Sion und Xamax trennen sich mit 1:1.

Joël Schmid erzielte den Sittener Ausgleich kurz vor Abpfiff. Mehr anzeigen

Damit liegt der am Ostermontag in Vaduz unterlegene FC Thun nach Verlustpunkten nur noch drei Zähler hinter dem Leader aus Sitten. Am Samstag geht es für beide Aufstiegsaspiranten weiter: Sion empfängt Vaduz, Thun Neuchâtel Xamax.

Die Neuenburger trafen in der 66. Minute durch einen von Kenan Fatkic verwerteten Penalty zum 1:0. Joël Schmied glich in der Nachspielzeit aus.

Joël Schmied (2) schoss spät das 1:1 für den FC Sion. Keystone

sda