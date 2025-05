Mauro Lustrinelli: «Es war wie damals in der Champions League» 03.05.2025

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli spricht am Tag nach dem Aufstieg über Emotionen, Genugtuung und das «Vogel-Lisi». Der Aufstieg erinnere ihn zudem an alte Champions-League-Zeiten.

Sandro Zappella Linus Hämmerli

Nach fünf Jahren in der Challenge League gelingt den Berner Oberländern der direkte Wiederaufstieg – und das schon am drittletzten Spieltag. Mit einem 2:1-Heimsieg im Direktduell gegen den FC Aarau macht die Mannschaft von Mauro Lustrinelli den Aufstieg vorzeitig perfekt.

Der Thuner Trainer ist am Tag nach der Aufstiegsfeier per Videocall im Interview bei blue Sport zugeschaltet und verrät, was wenig überrascht: «Das war eine lange Nacht.» Man habe erst auf dem Platz, dann in der Kabine gefeiert und sei anschliessend vor dem Stadion auf die Bühne gegangen: «Anschliessend sind wir weiter ins Stadtzentrum, um dort das Fest fortzusetzen.»

Nach dem Verpassen des Aufstiegs in der Barrage in der letzten Saison gegen GC, sei es für ihn auch eine persönliche Genugtuung: «Ich war immer überzeugt von unserer Arbeit in Thun. Trainer zu sein und den Aufstieg zu schaffen, das macht mich mega stolz», so Lustrinelli.

Er habe in der Nacht oft das «Vogel-Lisi» singen müssen, sagt der 49-jährige auf Nachfrage und ergänzt: «Ich habe es wirklich genossen im Sinne von die Spieler, den Staff und die Fans zu beobachten. Das haben wir in Thun seit über 20 Jahren nicht mehr erlebt.» Damals als Spieler sei er ja dabei gewesen, als sie die Champions League erreicht haben: «Das gestern ist ein ähnliches Gefühl gewesen.»

In und ums Stadion: Der Thuner Jubel ist grenzenlos

So feiern die Thuner den Aufstieg in der Kabine 02.05.2025

So jubelt Thun über die Rückkehr in die Super League Thun ist nach fünf Jahren wieder erstklassig und feiert den Aufstieg nach dem 2:1-Heimsieg gegen Aarau ausgelassen. 02.05.2025

blue Sport Moderator Chris Augsburger mit Bier geduscht Hélios Sessolo steht bereit für das Interview mit blue Sport, kurz nachdem es beginnt, giessen die Thun-Spieler Bier über den Kopf von Moderator Chris Augsburger. 02.05.2025

Die ersten Momente nach Thuns Aufstieg 02.05.2025

Mitspieler verpassen Marco Bürki eine Bierdusche 02.05.2025

Die Stimmen zum Thuner Aufstieg

«Ich hatte schon zwei Aufstiege als Spieler, aber das ist noch geiler» Mauro Lustrinelli führt den FC Thun zurück in die Super League. Man habe immer daran geglaubt, sagt er bei blue Sport. 02.05.2025

Bamert: «Pure Freude» Beim Interview mit Jan Bamert ist vor allem eins zu hören: die Party im Hintergrund. 02.05.2025

«Es war mental sehr anspruchsvoll» Thun-Sportchef Dominik Albrecht hat unmittelbar nach dem Aufstieg der Thuner mit blue Sport gesprochen. 02.05.2025

Fabio Fehr: «Unbeschreiblich – genau das wollten wir» 02.05.2025

Gerber: «Wir waren vor dem Tod, aber haben gekämpft» Andres Gerber führt den FC Thun als Präsident nach fünf Jahren zurück in die Super League. Seine ersten Worte im Gespräch mit blue Sport. 02.05.2025

Die Highlights der Partie