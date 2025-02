Wil – Thun 2:3 dieci Challenge League // 23. Runde // Saison 24/25 23.02.2025

Der FC Thun hält sich vor dem FC Aarau an der Spitze der Challenge League. Die Berner verteidigen in der 23. Runde den einen Punkt Vorsprung mit dem Sieg in Wil. Aarau gewinnt in Vaduz.

Keystone-SDA, sda SDA

Den Thunern gelang mit dem 3:1 in Wil die Reaktion auf die Niederlage am letzten Spieltag in Aarau. Christopher Ibayi, Genis Montolio und Fabio Fehr trafen für den Leader, der sich mit dem FC Aarau in den nächsten Wochen einen spannenden Kampf um den direkten Aufstiegsplatz liefern dürfte.

Die Aarauer setzten ihren Höhenflug in Vaduz (1:0) fort. Der achte Saisontreffer von Valon Fazliu in der 6. Minute sorgte für den siebten Sieg des FCA in Serie.

Vaduz – Aarau 0:1 dieci Challenge League // 23. Runde // Saison 24/25 23.02.2025

Telegramme und Tabelle:

Vaduz – Aarau 0:1 (0:1). – 1781 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tor: 6. Fazliu 0:1.

Wil – Thun 2:3 (0:1). – 1548 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 38. Ibayi (Penalty) 0:1. 60. Montolio 0:2. 68. Maier 1:2. 73. Fehr 1:3. 93. Geiger 2:3.