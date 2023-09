Roth drückt den Ball über die Linie – Thun legt gegen den FC Aarau vor

Thun will am Freitagabend in der Stockhorn-Arena mit einem Sieg den Druck auf Leader Sion hochhalten, der FC Aarau will nach drei sieglosen Spielen eine Reaktion zeigen. Die Partie gibt's hier im Live-Stream.

