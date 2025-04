Thun-Fan zeigt blue Sport seine Sammlung – sogar ein WM-Pokal ist dabei Thomas Käppeli ist Präsident vom «Club der Freunde» des FC Thun – und der Berner ist ein passionierter Sammler. In seiner Sammlung ist sogar der allererste WM-Pokal von 1930, den Uruguay vor fast 100 Jahren gewann. 10.04.2025

Thomas Käppeli ist Präsident vom «Club der Freunde» des FC Thun – und ist ein passionierter Sammler. Im Gespräch mit blue Sport spricht er über seine Pokalsammlung, der sogar der allererste WM-Pokal von 1930, den Uruguay vor fast 100 Jahren gewann, angehört.

Wie Thomas Käppeli jagt aktuell auch der FC Thun eine Trophäe. Die Berner Oberländer wollen sich den Aufstieg in die Super League und damit den Challenge-League-Pokal sichern. Am 30. Spieltag trifft das Team von Mauro Lustrinelli auswärts auf Stade Nyonnais und will die Tabellenführung vor Aarau verteidigen. Die Partie siehst du ab 19.30 Uhr live auf blue Sport.

