Vaduz – Thun 1:0 dieci Challenge League, 27. Runde, Saison 23/24 01.04.2024

Der FC Thun wird im Kampf um den direkten Aufstieg aus der Challenge League zurückgebunden. Die Berner Oberländer unterliegen in der 27. Runde in Vaduz 0:1.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der FC Thun unterliegt dem FC Vaduz mit 0:1.

Der Rückstand auf Leader Sion beträgt nun fünf Punkte. Mehr anzeigen

Fabrizio Cavegn versenkte in der 5. Minute einen Handspenalty für das Heimteam, das sich mit dem Sieg auf Kosten von Bellinzona auf den 7. Platz verbesserte.

Für Thun, das in der letzten Viertelstunde nach einer Gelb-roten Karte gegen Sandro Wieser in Überzahl spielte, war es nach sieben Siegen aus elf Spielen erst die zweite Niederlage seit Dezember. Leader Sion führt die Tabelle nach drei Vierteln der Saison damit mit fünf Punkten Vorsprung an.

sda