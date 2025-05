Thuns Sportchef Dominik Albrecht, Trainer Mauro Lustrinelli und Präsident Andres Gerber (v.l.n.r) nahmen am Freitagabend die Siegermedaille entgegen. KEYSTONE

Der FC Thun tanzt auf mehrerer Hochzeiten gleichzeitig. Wirtschaftlich und sportlich läuft es bei den Berner Oberländern zurzeit gut. Thun-Präsident Andres Gerber hat nach dem letzten Saisonspiel mit blue Sport gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag verkündete der FC Thun einen Besitzerwechsel der Stockhorn Arena. Der Deal mit einem Versicherer ist finanziell lukrativ. «Das hilft uns enorm», sagt Präsident Andres Gerber bei blue Sport.

Am selben Tag nahmen die Thuner auch den Meisterpokal der Challenge League entgegen.

Der FC Thun nahm am Freitagabend den Pokal für den Sieg in der Challenge League entgegen. Schon drei Wochen zuvor tüteten die Berner Oberländer mit dem 3:1-Sieg gegen den FC Aarau den Wiederaufstieg in die Super League ein.

Zum Saisonabschluss gab es beim letzten Spiel noch einen 1:0-Sieg gegen Étoile Carouge. «Ein spezieller Moment. Schön konnten wir heute nochmals gewinnen», sagt Präsident des FC Thun Andres Gerber bei blue Sport. «Vor fünf Jahren waren wir im Elend, jetzt ist es schon sehr zum Geniessen.»

2020 stiegen die Thuner in die Challenge League ab, fünf Jahre mussten sie im Unterhaus durchbeissen. Jetzt läuft es bei den Bernern wieder wie geschmiert. «Es ist gerade Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen», sagt Gerber.

Neuer Stadionbesitzer – optimistischer Blick in die Zukunft

Mit dem Aufstieg erreichten die Thuner ihre sportlichen Ziele, wirtschaftlich läuft es gemäss Gerber ebenfalls gut und am Freitag kommunizierten sie einen Besitzerwechsel der Stockhorn Arena. Das Versicherungsunternehmen Visana übernimmt das Stadion und gewährt dem FC Thun finanzielle Sicherheit.

Bis 2026 überweist der Versicherer 300'000 Franken an den Klub für die Nachwuchs- und Frauenförderung. «Das hilft uns enorm viel und stimmt uns optimistisch für die Zukunft», hält Gerber fest.

Die kurzfristige Zukunft schaut bei den Thunern mal so aus: Der Spielbetrieb ruht, ehe es im Juli wieder losgeht mit Fussball – in der Super League.

