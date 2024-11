Thun – Aarau 1:1 dieci Challenge League // 16. Runde // Saison 24/25 30.11.2024

Dem FC Thun reicht in der 16. Runde der Challenge League ein Heimremis gegen Aarau (1:1), um die Tabellenführung auf fünf Punkte auszubauen. Etoile Carouge unterliegt in Wil 1:2.

Vasilije Janjicic brachte Thun in der 8. Minute mit seinem ersten Saisontreffer in Führung. Zum fünften Sieg in Folge reichte es nicht, weil Yannick Touré zu Beginn der zweiten Halbzeit für Aarau ausglich.

Weil der erste Verfolger Etoile Carouge nach dem 1:2 in Thun und dem 2:2 gegen Bellinzona zum dritten Mal in Folge Federn liess, vergrösserte sich Thuns Vorsprung in der Tabelle dennoch um einen Punkt. Nico Maier erzielte Wils Siegtreffer in der 86. Minute.

Wil – Carouge 2:1 dieci Challenge League // 16. Runde // Saison 24/25 30.11.2024

Bellinzona entgeht Sieg in letzter Minute

Im dritten Spiel vom Samstag kam Bellinzona gegen das Schlusslicht Stade Nyonnais wegen eines Gegentors durch Ivann Strohbach in der 93. Minute nicht über ein 1:1 hinaus.

Bellinzona – Stade Nyonnais 1:1 dieci Challenge League // 16. Runde // Saison 24/25 30.11.2024

