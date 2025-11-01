  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heisses Gerücht Trainer David Sesa soll Rapperswil verlassen und in Schaffhausen anheuern

Syl Battistuzzi

1.11.2025

Endet das Kapitel von David Sesa mit Rapperswil-Jona?
Endet das Kapitel von David Sesa mit Rapperswil-Jona?
sda

David Sesa schaffte als Trainer mit Rapperswil-Jona den Aufstieg in die Challenge League. Nun soll sich der ehemalige Internationale laut Insidern aber dem FC Schaffhausen anschliessen.

Syl Battistuzzi

01.11.2025, 14:46

01.11.2025, 14:50

Seit Sommer 2022 ist David Sesa Chef-Trainer beim FC Rapperswil-Jona. Nach drei Saisons schaffte der ehemalige Nati-Star (36 Länderspiele) mit seinem Team endlich den Sprung aus der Promotion League in die Challenge League. In der laufenden Spielzeit liegt Rappi nach elf Spieltagen mit zehn Punkten auf dem achten Rang.

Ausgerechnet vor dem schwierigen Auswärtsspiel am Samstag gegen Leader Aarau macht ein heisses Gerücht die Runde. Wie blue Sport erfuhr, soll Sesa vor einem Engagement mit dem FC Schaffhausen stehen. Der 52-Jährige scheut offenbar also nicht davor zurück, den Schritt zurück in die Promotion League zu machen.

FC Aarau - FC Rapperswil-Jona
FC Aarau - FC Rapperswil-Jona

Sa 01.11. 17:50 - 20:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Aarau - FC Rapperswil-Jona

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Der längste Stillstand: Wie der US-Shutdown Alltag, Wirtschaft und Politik lähmt
Ukrainisches Kommando hinter feindlichen Linien bei Pokrowsk
Das ändert sich im November in der Schweiz
Trumps Albtraum Mamdani steht vor dem Wahlsieg
Kita-Mitarbeiter soll 15 Kinder sexuell missbraucht haben

Mehr Challenge League

Video-Highlights. Fussball-Spektakel in Yverdon: Vaduz gewinnt Verfolgerduell mit 4:3

Video-HighlightsFussball-Spektakel in Yverdon: Vaduz gewinnt Verfolgerduell mit 4:3

10. Sieg im 11. Spiel. Aarau schlägt Wil und baut Tabellenführung aus

10. Sieg im 11. SpielAarau schlägt Wil und baut Tabellenführung aus

Challenge League. Vaduz schlägt Wil – Yverdon bleibt erster Verfolger von Leader Aarau

Challenge LeagueVaduz schlägt Wil – Yverdon bleibt erster Verfolger von Leader Aarau

Fussball Videos

Wagner zur Augsburg-Krise: «Das nagt an mir»

Wagner zur Augsburg-Krise: «Das nagt an mir»

01.11.2025

Carouge – Bellinzona 2:0

Carouge – Bellinzona 2:0

Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26

31.10.2025

Yverdon – Vaduz 3:4

Yverdon – Vaduz 3:4

Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26

31.10.2025

Wagner zur Augsburg-Krise: «Das nagt an mir»

Wagner zur Augsburg-Krise: «Das nagt an mir»

Carouge – Bellinzona 2:0

Carouge – Bellinzona 2:0

Yverdon – Vaduz 3:4

Yverdon – Vaduz 3:4

Mehr Videos