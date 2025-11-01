Endet das Kapitel von David Sesa mit Rapperswil-Jona? sda

David Sesa schaffte als Trainer mit Rapperswil-Jona den Aufstieg in die Challenge League. Nun soll sich der ehemalige Internationale laut Insidern aber dem FC Schaffhausen anschliessen.

Seit Sommer 2022 ist David Sesa Chef-Trainer beim FC Rapperswil-Jona. Nach drei Saisons schaffte der ehemalige Nati-Star (36 Länderspiele) mit seinem Team endlich den Sprung aus der Promotion League in die Challenge League. In der laufenden Spielzeit liegt Rappi nach elf Spieltagen mit zehn Punkten auf dem achten Rang.

Ausgerechnet vor dem schwierigen Auswärtsspiel am Samstag gegen Leader Aarau macht ein heisses Gerücht die Runde. Wie blue Sport erfuhr, soll Sesa vor einem Engagement mit dem FC Schaffhausen stehen. Der 52-Jährige scheut offenbar also nicht davor zurück, den Schritt zurück in die Promotion League zu machen.