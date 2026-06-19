Ranjan Neelakandan (in grün) spielt nächste Saison mit Vaduz in der Super League Keystone

Der FC Vaduz verstärkt sich mit dem Schweizer U20-Internationalen Ranjan Neelakandan.

Keystone-SDA SDA

Der 21-jährige schweizerisch-italienische Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom französischen Zweitligisten Annecy zum Super-League-Aufsteiger.

Neelakandan, der beim Team Ticino, FC Chiasso und der AC Bellinzona ausgebildet wurde, spielte zuletzt leihweise für Yverdon. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam der dribbelstarke Stürmer in der Challenge League zu 17 Einsätzen und verbuchte ein Tor sowie drei Assists.