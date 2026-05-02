Trainer Marc Schneider musste mit dem FC Vaduz Punktverluste hinnehmen KEYSTONE

Der Challenge-League-Leader FC Vaduz bleibt für den FC Aarau in Schlagdistanz. Die Liechtensteiner kommen in der 33. Runde daheim gegen den Cupfinalisten Stade Lausanne-Ouchy nur zu einem 2:2.

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Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Stade Lausanne-Ouchy reagierte auf die Vaduzer Führung durch Brian Beyer mit einem Doppelschlag. Bastien Conus (21.) und Issa Kaloga (29.) trafen für die Waadtländer, die die zwei Ligaspiele nach dem gewonnenen Cup-Halbfinal gegen GC jeweils mit 0:3 verloren hatten. Im dritten stellten sie Vaduz nun ein Bein, denn die Gastgeber kamen nur noch zum Ausgleich. Marcel Monsberger traf in der 37. Minute.

Drei Runden stehen für Vaduz und Aarau noch auf dem Programm. Dabei kommt es am vorletzten Spieltag im Ländle zum Direktduell. Derzeit sind die beiden Teams durch zwei Punkte getrennt. Der Erste steigt direkt in die Super League auf, der Zweite bestreitet die Barrage.