Vaduz – Stade-Lausanne 3:2 Challenge League | 13. Runde | Saison 25/26 09.11.2025

Der FC Vaduz profitiert von der Niederlage des FC Aarau und verkürzt mit dem 3:2-Heimsieg gegen Stade Lausanne-Ouchy den Rückstand gegenüber dem Leader auf drei Punkte.

Keystone-SDA SDA

Der fünfte Sieg in Folge der Liechtensteiner kam nach einem 0:1-Rückstand zustande. Captain Nicolas Hasler mittels Penalty (45.) sowie der kanadische Stürmer Ayomide Akinola mit den Toren zum 2:1 (53.) und 3:1 (66.) kehrten die Partie.

Telegramm und Tabelle:

Vaduz – Stade Lausanne-Ouchy 3:2 (1:1). – 1407 Zuschauer. – SR Berchier. – Tore: 29. Lusuena 0:1. 45. Nicolas Hasler (Penalty) 1:1. 53. Akinola 2:1. 66. Akinola 3:1. 78. Garcia 3:2.