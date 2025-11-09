  1. Privatkunden
Challenge League Nur noch drei Punkte Rückstand – Vaduz rückt Aarau auf die Pelle

SDA

9.11.2025 - 16:15

Vaduz – Stade-Lausanne 3:2

Vaduz – Stade-Lausanne 3:2

Challenge League | 13. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Der FC Vaduz profitiert von der Niederlage des FC Aarau und verkürzt mit dem 3:2-Heimsieg gegen Stade Lausanne-Ouchy den Rückstand gegenüber dem Leader auf drei Punkte.

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:15

09.11.2025, 16:27

Der fünfte Sieg in Folge der Liechtensteiner kam nach einem 0:1-Rückstand zustande. Captain Nicolas Hasler mittels Penalty (45.) sowie der kanadische Stürmer Ayomide Akinola mit den Toren zum 2:1 (53.) und 3:1 (66.) kehrten die Partie.

Challenge-League-Highlights. Leader Aarau geht bei Schlusslicht Bellinzona 1:5 unter

Challenge-League-HighlightsLeader Aarau geht bei Schlusslicht Bellinzona 1:5 unter

Telegramm und Tabelle:

Vaduz – Stade Lausanne-Ouchy 3:2 (1:1). – 1407 Zuschauer. – SR Berchier. – Tore: 29. Lusuena 0:1. 45. Nicolas Hasler (Penalty) 1:1. 53. Akinola 2:1. 66. Akinola 3:1. 78. Garcia 3:2.

VAR-Ärger für den FCB, Shaqiri verschiesst Penalty – Lugano siegt in Basel
Raketenalarm in Russland – Strom und Heizung fallen aus +++ Dramatisches Video zeigt Absturz eines russischen Helikopters
Spektakuläre Doppelparade: Hier hält Saipi den Shaqiri-Penalty

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

09.11.2025

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

09.11.2025

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

09.11.2025

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

09.11.2025

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

09.11.2025

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

09.11.2025

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

MLS. Messi führt Miami mit Doppelpack in die Playoff-Viertelfinals

MLSMessi führt Miami mit Doppelpack in die Playoff-Viertelfinals

«Ist das deine Tochter?». Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

«Ist das deine Tochter?»Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

Nullnummer gegen Südkorea. Schweizer U17 stellt die Weichen Richtung K.o.-Phase

Nullnummer gegen SüdkoreaSchweizer U17 stellt die Weichen Richtung K.o.-Phase