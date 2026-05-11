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Knüller im Aufstiegsrennen Vaduz und Aarau im Direktduell um Platz 1 – ab 20:00 Uhr live auf blue Zoom

SDA

11.5.2026 - 05:00

Aarau und Vaduz begegnen sich am Montag in Liechtenstein praktisch auf Augenhöhe.
Aarau und Vaduz begegnen sich am Montag in Liechtenstein praktisch auf Augenhöhe.
Keystone

Der Kampf um den direkten Aufstieg in der Challenge League erreicht seinen Kulminationspunkt. Zwei Runden vor Schluss führt Vaduz knapp vor Aarau. Heute kommt es in Liechtenstein zum direkten Duell. blue Zoom überträgt den Knüller im Free-TV, Anpfiff ist um 20:15 Uhr.

Keystone-SDA

11.05.2026, 05:00

11.05.2026, 08:49

Wer steigt direkt in die Super League auf? Die Antwort steht noch aus, nach 34 der 36 Runden ist das Duell zwischen Vaduz und Aarau noch offen. Vaduz absolviert seine nach Punkten bislang beste Saison in der Challenge League, Aarau seine zweitbeste. Beide haben noch alle Chancen auf den 1. Platz, zwei Punkte trennen sie vor der Direktbegegnung am Montagabend.

Die 35. Runde könnte die entscheidende Zäsur bringen. Vaduz, der Leader, und Aarau, der Verfolger, treffen sich zum vierten Duell in dieser Saison. Gewinnt Vaduz, steht fest, dass sich die Liechtensteiner zum vierten Mal seit der Einführung der Super League in der höchsten Spielklasse versuchen dürfen. Setzt sich Aarau durch, gibt es noch einmal einen Leaderwechsel und liegen die Vorteile vor der letzten Runde wieder bei der Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta.

FC Vaduz - FC Aarau
FC Vaduz - FC Aarau

Mo 11.05. 20:00 - 22:40 ∙ blue Sport Live ∙ FC Vaduz - FC Aarau

Mit tv.blue.ch mieten

Vaduz geniesst am Montag Heimvorteil – ein nicht zu unterschätzender Faktor. In den bisherigen drei Direktbegegnungen der Saison hat sich jeweils das Heimteam durchgesetzt, und Vaduz ist im Rheinpark-Stadion in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen (15 Siege, 2 Unentschieden). Kommt hinzu, dass Vaduz seit der 8. Runde einen Rückstand von neun Punkten in einen Vorsprung umgewandelt hat.

Bestes Heimteam gegen beste Auswärtsmannschaft

Klare Vorteile sind im Saisonfinish gleichwohl nicht auszumachen, zumal Aarau mit 36 Punkten aus 17 Spielen die klar beste Auswärtsmannschaft ist und sich Top-Torschütze Elias Filet (20 Saisontreffer) in den letzten Wochen in Topform präsentierte. Fünfmal traf der 24-jährige Franzose in den letzten vier Spielen, neunmal in den letzten neun. Bei den Buchmachern sind die Quoten für einen Heimsieg von Vaduz und einen Auswärtssieg Aaraus in der Begegnung am Montag ausgeglichen.

In der letzten Runde tritt Vaduz noch auswärts in Wil an und Aarau zuhause gegen Yverdon. Das Torverhältnis spricht aktuell noch für Vaduz (71:38 zu 73:44 respektive +33 zu +29), Aarau könnte die Differenz aber schon im direkten Duell aufheben.

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