Challenge League im Stream Kann Aarau vom Vaduz-Ausrutscher profitieren?

Jan Arnet

30.1.2026

Der FC Aarau will mit einem Sieg in Yverdon an Challenge-League Leader Vaduz dranbleiben. Aber auch die Waadtländer wollen unbedingt gewinnen, um das Spitzendo nicht weiter aus den Augen zu verlieren. 

Redaktion blue Sport

30.01.2026, 19:55

30.01.2026, 21:29

Meistgelesen

Seltene Aurora sorgt für unglaubliches Naturspektakel
US-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten
Ukrainischer Kampfroboter nimmt russische Soldaten gefangen
Wie «Taco-Trader» mit Trumps Zick-Zack-Kurs Kasse machen
Trump lässt Autorennen mitten in Washington veranstalten +++ USA entsenden mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran

Fussball-News

Toppmöller-Nachfolger gefunden. Spanier Riera wird Trainer von Amenda bei Frankfurt

Toppmöller-Nachfolger gefundenSpanier Riera wird Trainer von Amenda bei Frankfurt

Goalie-Knall beim FCZ. Hediger setzt Brecher auf die Bank: «Nicht in bester Form»

Goalie-Knall beim FCZHediger setzt Brecher auf die Bank: «Nicht in bester Form»

Massnahme gegen Fangewalt. Behörden weiten Kaskadenmodell auf Cup-Spiele aus

Massnahme gegen FangewaltBehörden weiten Kaskadenmodell auf Cup-Spiele aus

Champions-League-Playoffs. Hammerlos für Zakaria und Köhn – Real trifft erneut auf Benfica

Champions-League-PlayoffsHammerlos für Zakaria und Köhn – Real trifft erneut auf Benfica