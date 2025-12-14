  1. Privatkunden
Brennende Banden im Bergholz Vor dem Wil-Block muss der Feuerlöscher her

Tobias Benz

14.12.2025

Brand im Bergholz: Vor dem Wil-Block muss der Feuerlöscher her

Brand im Bergholz: Vor dem Wil-Block muss der Feuerlöscher her

Das Challenge-League-Spiel zwischen dem FC Wil und Stades Nyonnais muss nach weniger als einer Minute unterbrochen werden. Der Grund sind brennende Werbebanden vor dem Wiler Fanblock.

14.12.2025

Das Challenge-League-Spiel zwischen dem FC Wil und Stades Nyonnais muss nach weniger als einer Minute unterbrochen werden. Der Grund sind brennende Werbebanden vor dem Wiler Fanblock.

Redaktion blue Sport

14.12.2025, 14:36

