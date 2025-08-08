  1. Privatkunden
Challenge League Yverdon schlägt Rapperswil und übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze

Sandro Zappella

8.8.2025

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

08.08.2025

In der Challenge League entscheidet der Absteiger das Duell mit dem Aufsteiger für sich: Yverdon gewinnt auswärts gegen Rapperswil-Jona 3:0.

Sandro Zappella

08.08.2025, 20:00

08.08.2025, 22:43

Dejan Sorgic brachte die Gäste aus dem Waadtland in der ersten Halbzeit in Führung. Bis kurz vor Schluss hielt Rapperswil-Jona dagegen, dann sorgten Patrick Weber und Antonio Marchesano mit Treffern in der 80. und 83. Minute für die Entscheidung. Für Yverdon war es nach dem missglückten Auftakt der zweite Sieg in Folge.

Zum ersten Saisonsieg kam Wil, das sich im Heimspiel gegen Etoile Carouge dank eines Treffers von Luan Abazi 1:0 durchsetzte.

Wil – Carouge 1:0

Wil – Carouge 1:0

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

08.08.2025

