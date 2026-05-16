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«Es ist klar, dass es unfair ist» Wie ein Metallica-Konzert den FC Aarau womöglich ins Tal der Tränen stürzt

Patrick Lämmle

16.5.2026

Die Aarauer sind nach dem Verpassen des direkten Aufstiegs bitter enttäuscht. 
Die Aarauer sind nach dem Verpassen des direkten Aufstiegs bitter enttäuscht. 
Keystone

Und jährlich grüsst das Murmeltier: Der FC Aarau verpasst am Freitagabend trotz guter Ausgangslage den direkten Aufstieg in die Super League. In der Barrage treffen sie nun auf GC – aufgrund eines Metallica-Konzerts allerdings zwei Tage früher als ursprünglich vorgesehen.

Patrick Lämmle

16.05.2026, 11:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aarau hat am Freitagabend gegen Yverdon einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt und den direkten Aufstieg in die Super League hergeschenkt.
  • In der Barrage treffen sie nun auf GC. Das Hinspiel findet bereits am Montag und nicht wie ursprünglich geplant am Mittwoch statt. Dies, weil im Letzigrund ein Metallica-Konzert bevorsteht.
  • Dieser Fakt sorgt im Lager der Aarauer für grossen Unmut.
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Die Aarauer sind am Freitagabend nach dem verpassten direkten Aufstieg in die Super League komplett bedient. Aarau-Verteidiger Serge Müller fasst es passend zusammen: «Es ist so enttäuschend, wie man es sich nur vorstellen kann. Wir führen 2:0 und sind gut im Spiel drin. Das in dieser Situation noch aus der Hand zu geben, ist unglaublich bitter. Es ist gut, dass die Barrage vor der Tür steht, dann kann man sich möglichst schnell darauf fokussieren.»

Aarau – Yverdon 2:2

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Auch Captain Marco Thaler ist bitter enttäuscht: «Es ist natürlich sehr frustrierend. Aber die Fans haben versucht, uns wieder aufzurichten. Wir haben in der Barrage gegen GC eine zweite Chance. Unser klares Ziel ist es, aufzusteigen. Das haben wir heute nicht geschafft und das ist extrem bitter, aber wir müssen es akzeptieren.»

Etwas anderes bleibt den Aarauern auch gar nicht übrig. Bereits am Montag sind sie wieder gefordert. Die Vorfreude auf die zwei bevorstehenden Spiele hält sich in Grenzen. Einerseits, weil man es abermals verpasst hat, den Aufstieg auf direktem Weg klarzumachen, andererseits, weil man sich klar benachteiligt sieht.

Darum lieben jetzt alle GC-Fans Metallica

Weil im Letzigrund ein Metallica-Konzert bevorsteht, gilt es für Aarau bereits am Montag im Brügglifeld wieder ernst, ehe am Donnerstag das alles entscheidende Auswärtsspiel gegen die Hoppers ansteht.

Eigentlich hätte das Barrage-Hinspiel ja erst am Mittwoch kommender Woche stattfinden sollen und das Rückspiel am Samstag. Doch weil am 27. Mai im dannzumal ausverkauften Letzigrundstadion Metallica für die Musik sorgt, wurden die beiden Partien um zwei Tage vorgezogen. Die Aufbauarbeiten für dieses Konzert brauchen nun mal ihre Zeit.

Verständlich, dass sich Müller darüber ärgert: «Es ist unverständlich, dass die Spielansetzung jetzt ein Nachteil für den Challenge-Ligist ist, dass wir jetzt eine kurze Erholungszeit haben. Aber das gilt es jetzt zu akzeptieren und wir können das nicht beeinflussen.»

Noch deutlichere Worte findet FCA-Sportchef Elsad Zverotic: «Es ist klar, dass es unfair ist.» Zwar spielt GC am Samstag noch auswärts gegen Lausanne, doch weil die Zürcher sich bereits am Dienstag dank eines 3:2-Sieges über Winterthur den Barrage-Platz gesichert haben, können sie mit einer B-Elf antreten. Die Stammspieler der Hoppers werden deshalb mit aufgeladenen Batterien ins Barrage-Duell gehen, sofern Peter Zeidler sie am heutigen Samstag nicht doch noch auf den Platz schickt. Davon ist allerdings nicht auszugehen.

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zürich
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Böse Erinnerungen werden wach

Und so droht sich die Geschichte zu wiederholen. Bereits im Vorjahr traf Aarau in der Barrage auf GC. Damals war die Messe bereits nach dem 4:0-Hinspielsieg der Hoppers gelesen.

Wobei, das stimmt natürlich nicht ganz. Denn dass ein 4:0-Hinspielsieg nicht mit dem Aufstieg gleichzusetzen ist, haben die Aarauer 2019 am eigenen Leib erfahren. Damals verspielten sie gegen Xamax ein 4:0-Polster und scheiterten letztlich im Elfmeterschiessen. Zverotic war es übrigens, der damals als einziger Spieler vom Punkt scheiterte.

Barrage 2019: Aaraus Assistenztrainer Petar Aleksandrov tröstet Fehlschütze Elsad Zverotic nach dem verlorenen Penaltyschiessen.
Barrage 2019: Aaraus Assistenztrainer Petar Aleksandrov tröstet Fehlschütze Elsad Zverotic nach dem verlorenen Penaltyschiessen.
Bild: Keystone

Und in der Saison 2021/22 verspielte Aarau wie heuer ebenfalls am letzten Spieltag den direkten Aufstieg und gleichzeitig auch noch die Teilnahme an der Barrage. In der darauffolgenden Saison wiederholte sich der Albtraum, allerdings bereits in der vorletzten Runde.

Nun hat Aarau also erneut die Chance, es besser zu machen als in den letzten Jahren. Die Ausgangslage ist allerdings alles andere als optimal.

Aarau und die verpassten Aufstiegs-Chancen der letzten Jahre.
Aarau und die verpassten Aufstiegs-Chancen der letzten Jahre.
blue Sport

Ob es 2025/26 endlich mit dem Aufstieg in die Super League klappt, wird sich nächste Woche zeigen. blue Sport überträgt die beiden Spiele (Montag, 18. Mai um 20.15 Uhr und am Donnerstag, 21. Mai 2026 um 20.15 Uhr) live.

FC Aarau - Grasshopper Club Zürich
FC Aarau - Grasshopper Club Zürich

Mo 18.05. 20:00 - 22:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Aarau - Grasshopper Club Zürich

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