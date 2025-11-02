Wil – Xamax 2:1 Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26 02.11.2025

Nach nur einem Punktgewinn aus den letzten acht Runden meldet sich der FC Wil zurück. Die Ostschweizer gewinnen das Heimspiel gegen Xamax 2:1.

Keystone-SDA SDA

Mann des Spiels war der zur Pause eingewechselte Edis Bytyqi. Mit seinem ersten Saisontor brachte er die Wiler in der 65. Minute in Führung. Zwölf Minuten später bereitete er das 2:0 durch Tim Staubli vor. Shkelqim Demhasaj, der beste Torschütze der Challenge League, erzielte mit seinem elften Saisontreffer den Anschluss. Mehr sprang für die Neuenburger jedoch nicht mehr heraus.

Mit dem ersten Sieg seit dem 8. August vergrössert Wil den Vorsprung auf das Tabellen-Schlusslicht Bellinzona auf vier Punkte.

Telegramm und Tabelle

Wil – Neuchâtel Xamax FCS 2:1 (0:0). – SR Berchier. – Tore: 65. Bytyqi 1:0. 77. Staubli 2:0. 87. Demhasaj 2:1.