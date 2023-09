Stade Nyonnais – Wil 2:0 dieci Challenge League, 8. Runde, Saison 23/24 26.09.2023

Der FC Wil verpasst den Sprung an die Tabellenspitze der Challenge League. Die Ostschweizer kassieren in der 8. Runde in Nyon eine 0:2-Niederlage.

Mit einem Sieg hätte Wil zum Leader FC Thun aufschliessen können. Doch der Aufsteiger Nyon, der Anfang Monat schon Aarau 2:0 geschlagen hatte, überraschte auch die Wiler. Der frühere Servette-Junior Dylan Dugourd in der Startphase und Sinclair Baddy Dega zum Ende hin trafen für die Waadtländer.

Auch der zweite Aufsteiger Baden feierte am Dienstagabend einen Sieg. Dank zwei Toren von Davide Giampà setzten sich die Aargauer bei Neuchâtel Xamax mit 2:1 durch. Für Baden war es nach einem schwachen Start in die Saison der zweite Sieg in Folge.

Xamax – Baden 1:2 dieci Challenge League, 8. Runde, Saison 23/24 26.09.2023

Keine Tore zwischen den beiden sieglosen Teams

Weiterhin sieglos sind Schaffhausen und Bellinzona, die sich im Direktduell nicht ganz überraschend torlos trennten. Schaffhausen hat in acht Spielen fünfmal getroffen, Bellinzona sogar nur dreimal.

Schaffhausen – Bellinzona 0:0 dieci Challenge League, 8. Runde, Saison 23/24 26.09.2023

Telegramme:

Neuchâtel Xamax FCS – Baden 1:2 (1:2). – SR Schärli. – Tore: 1. Giampà 0:1. 22. Hautier 1:1. 34. Giampà 1:2.

Schaffhausen – Bellinzona 0:0. – SR Schmölzer.

Stade Nyonnais – Wil 2:0 (1:0). – SR Horisberger. – Tore: 5. Dugourd 1:0. 88. Baddy Dega 2:0.

Die weiteren Spiele der 8. Runde. Montag: Aarau – Vaduz 3:2 (1:2). Sion – Thun 2:3 (2:0).

sda