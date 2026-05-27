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Namhafte Verstärkung Winterthur holt Antonio Marchesano

Syl Battistuzzi

27.5.2026

Antonio Marchesano kehrt zum FCW zurück,
Antonio Marchesano kehrt zum FCW zurück,
Screenshot FC Winterthur

Der FC Winterthur verpflichtet den Mittelfeldspieler Antonio Marchesano. Der 35-jährige Tessiner hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben und soll dem Klub beim Wiederaufstieg helfen.

Syl Battistuzzi

27.05.2026, 12:19

27.05.2026, 12:42

Antonio Marchesano ist auf der Schützenwiese kein Unbekannter: Winterthur war seine dritte Station im Profifussball. Er kam 2013 als junger Spieler von der AC Bellinzona und bestritt mit dem FCW zwei Saisons, ehe er zu Ligakonkurrent Biel wechselte. 2016 schloss er sich dem FC Zürich an, wo der Kreativspieler neun Jahre spielte. Die letzten anderthalb Saisons bestritt er in Yverdon, wo er in der Super- und Challenge League  Stammspieler und Captain war.

Mit 514 Einsätzen und 124 Toren sowie 89 Assists in den höchsten Ligen, im Cup und auf europäischer Ebene gehört Marchesano zu den erfahrensten aktiven Spielern in der Schweiz. 

«Wir freuen uns sehr über Antonios Rückkehr, er wird mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung eine zentrale Figur in unserem Spiel sein», sagt Sportchef Oliver Kaiser.

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