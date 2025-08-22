  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Challenge League im Stream Wird Yverdon seiner Favoritenrolle gegen Wil gerecht?

Jan Arnet

22.8.2025

Nach dem Fehlstart in Vaduz hat sich Yverdon gefangen und die letzten beiden Spiele gewonnen. Gibt's für den Super-League-Absteiger auch gegen Wil einen Sieg? Hier bist du live dabei?

Redaktion blue Sport

22.08.2025, 19:55

Meistgelesen

Nach Nationalgarde in Washington droht Trump Chicago +++ Pentagon: Nationalgardisten werden bewaffnet
Freizeitpark verweigert 150 israelischen Kindern Zutritt
Böller-Zünder auf der Schwägalp meldet sich – Nöldi Forrer spricht Klartext
Bayern gegen RB Leipzig mit Doppelschlag – Neuzugang Diaz sticht
TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

Fussball-News

Bundesliga im Ticker. Bayern spielt mit Leipzig Katz und Maus – Neuzugang Diaz sticht

Bundesliga im TickerBayern spielt mit Leipzig Katz und Maus – Neuzugang Diaz sticht

Bei YB oft nur Joker. Imeri will seine Karriere in Thun neu lancieren: «Ich brauche Selbstvertrauen»

Bei YB oft nur JokerImeri will seine Karriere in Thun neu lancieren: «Ich brauche Selbstvertrauen»

Transfer-Ticker. Kade wechselt in die Bundesliga ++ Hat Basel bald wieder einen Salah? ++ Roma heiss auf Embolo

Transfer-TickerKade wechselt in die Bundesliga ++ Hat Basel bald wieder einen Salah? ++ Roma heiss auf Embolo

Transfer. Jakub Kadak wechselt von Luzern nach Prag

TransferJakub Kadak wechselt von Luzern nach Prag

Bundesliga und Serie A startet. Jashari und Athekame träumen vom Titel – Kobel will wieder vorne mitspielen

Bundesliga und Serie A startetJashari und Athekame träumen vom Titel – Kobel will wieder vorne mitspielen

Abstiegskampf statt Champions League. Xhaka erklärt Sunderland-Wechsel: «Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen»

Abstiegskampf statt Champions LeagueXhaka erklärt Sunderland-Wechsel: «Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen»