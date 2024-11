Goalie-Patzer und Eigentor – die verrückte Schlussphase zwischen Xamax und Thun 22.11.2024

Neuchâtel Xamax geht juristisch gegen die 2:3-Niederlage gegen Thun im Spitzenkampf der Challenge League vor und fordert eine Wiederholung des Spiels vom Freitagabend.

SDA

Die Neuenburger legten nach dem Spiel der 15. Runde Protest gegen das Ausgleichstor der Thuner zum 2:2 ein. Dies bestätigte der Klub am Montag.

Nach Ansicht der Neuenburger unterlief dem Schiedsrichter Hüseyin Sanli in der besagten Szene ein regelwidriger Fehler. Bevor Xamax' Verteidiger Euclides Cabral in der 89. Minute eine Flanke ins eigene Tor köpfte und so für den Ausgleich für Thun sorgte, soll Sanli das Spiel wegen eines Fouls unterbrochen haben. Der Fall wurde an die Disziplinarkommission der Swiss Football League weitergeleitet.

Das sagt Xamax-Coach Forte zum umstrittenen Thuner Ausgleich (französisch) L'entraîneur de Xamax revient sur la défaite de son équipe face au leader de Challenge League. 22.11.2024

jos, sda