Integrität der Meisterschaft gefährdet Xamax mit zehn Nachwuchsspielern angetreten – SFL prüft Massnahmen

Syl Battistuzzi

2.2.2026

Bellinzona – Xamax 5:0

Bellinzona – Xamax 5:0

Challenge League | 20. Runde | Saison 25/26

30.01.2026

Neuchâtel Xamax ist in Bellinzona ausschliesslich mit Nachwuchsspielern angetreten – reglementskonform, aber umstritten. Die Swiss Football League sieht darin eine Gefährdung der sportlichen Integrität und prüft nun Gegenmassnahmen.

Syl Battistuzzi

02.02.2026, 17:30

02.02.2026, 17:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neuchâtel Xamax trat gegen Bellinzona bewusst nur mit Nachwuchsspielern an udn verlor die partie mit 0:5. Der Klub begründete dies mit der Vorbereitung auf das kommende Cupspiel am Dienstagabend. 
  • Zwar war das Vorgehen reglementskonform, führte aber gleichzeitig zu zusätzlichen Beiträgen aus der UBS Youth Trophy, was laut SFL problematische Anreize setzt.
  • Die Swiss Football League sieht dadurch die sportliche Integrität der Challenge League gefährdet und prüft Massnahmen, um solche Wettbewerbsverzerrungen künftig zu verhindern.
Mehr anzeigen

Mit 23 Punkten Rückstand auf Leader Vaduz ist Xamax als 5. platziertes Team der Challenge League weit von einem Aufstieg in die höchste Schweizer Liga entfernt. Umso grösser ist die Bedeutung des Schweizer Cups für die Neuenburger, denen mit Yverdon-Sport ein schlagbarer Viertelfinalgegner zugelost wurde.

Wie wichtig diese Partie am Dienstagabend für Xamax ist, bewies der Verein mit einem aufsehenerregenden Entscheid. Am vergangenen Freitag traf der Klub auf Bellinzona. Die Tessiner befinden sich aktuell auf dem letzten Tabellenrang, Xamax galt als Favorit.

Xamax mit spezieller Taktik

Doch die Neuenburger reisten mit dem U19-Team an und liessen bis auf Goalie Tim Hottiger sämtliche Profispieler daheim – den Sieg sicherte sich Bellinzona entsprechend deutlich mit 5:0. «Die Reise ins Tessin ist körperlich belastend und birgt Verletzungsrisiken», sagte Trainer Anthony Braizat zu Arcinfo.

Anthony Braizat verteidigt die Massnahme. 
Anthony Braizat verteidigt die Massnahme. 
KEYSTONE

Man habe sich bewusst entschieden, nicht nur auf bestimmten Positionen zu rotieren. «Wir wollten keinen Unterschied zwischen den Stamm- und Ersatzspielern machen. Und wir wollten ein starkes Signal senden, dass das Spiel gegen Yverdon nicht einfach nur ein weiteres Spiel ist», ergänzte Jeff Collet, der Präsident des Vereins.

Gleichzeitig führte der Einsatz der Nachwuchsspieler zu einer hohen Anzahl an Punkten für die Nachwuchs Trophy, welche den Einsatz von Nachwuchsspielern mit Beiträgen der Swiss Football League (SFL) belohnt.

SFL prüft Massnahmen

Nun prüft die SFL Massnahmen zur Wahrung der sportlichen Integrität der Meisterschaft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Aufstellung der Nachwuchsspieler für dieses Spiel sei zwar «in Einklang mit den reglementarischen Bestimmungen des Spielbetriebs der SFL» erfolgt. Für die SFL stellt aber dieses Vorgehen «eine Gefährdung der Integrität des Wettbewerbs dar, da dadurch andere Klubs der Meisterschaft der Challenge League benachteiligt werden.»

Man prüfe daher Massnahmen, um künftig einem solchen Vorgehen vorzubeugen und die damit verbundenen finanziellen Anreize der Beiträge aus der UBS Youth Trophy zu beseitigen, heisst es abschliessend.

