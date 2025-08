Yverdon – Stade-Lausanne 3:2 Challenge League | 2. Runde | Saison 25/26 03.08.2025

Das Waadtländer-Derby zwischen Yverdon und Stade Lausanne-Ouchy gestaltet sich dramatisch. In letzter Minute kommt das Heimteam zum 3:2-Sieg.

Keystone-SDA SDA

Den 0:2-Rückstand nach 16 Minuten glich Yverdon bis zur 74. Minute wieder aus. Die Hausherren wollten jedoch noch mehr und drückten in der Schlussphase mit einem Mann mehr auf den Siegtreffer. Dieser gelang in der 98. Minute, als Antonio Marchesano vom Penaltypunkt zum umjubelten 3:2 traf. Damit holte der Super-League-Absteiger nach dem missglückten Auftakt in Vaduz (1:2) die ersten Punkte.

Derweil kamen die Liechtensteiner im gut 390 Auto-Kilometer entfernten Carouge zu einem 1:1. Der eingewechselte Dominik Schwizer rettete den Gästen in der 89. Minute den einen Punkt. Das Heimteam hatte seit der 21. Minute un dem Treffer von Luc Essiena Avang geführt.