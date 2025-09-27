  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aarau-Sportchef über Untersuchung Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Patrick Lämmle

27.9.2025

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Aarau-Sportchef Elsad Zverotic spricht mit blue Sport über den perfekten Saisonstart und die für ihn nicht ganz einfachen letzten Wochen.

26.09.2025

Aarau-Sportchef Elsad Zverotic sprach am Freitagabend im Pauseninterview mit blue Sport über den perfekten Saisonstart und die für ihn nicht ganz einfachen letzten Wochen.

,

Manuel Rothmund, Patrick Lämmle

27.09.2025, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach acht Runden führt Aarau die Challenge League mit dem Punktemaximum an.
  • Gegen Aarau-Sportchef Elsad Zverotic wurde Ende August aufgrund von Anschuldigungen eine externe Untersuchung eingeleitet. Diese konnte die schwerwiegenden Vorwürfe nicht bestätigen.
  • Mit blue Sport spricht Zverotic über den starken Saisonstart und schildert, wie es ihm in den letzten Wochen erging.
Mehr anzeigen

Nach nun acht Runden führt Aarau die Tabelle in der Challenge League mit dem Punktemaximum an. Hinzu kommt der grosse Erfolg im Cup gegen YB. Sportlich könnte es nicht besser laufen. Sportchef Elsad Zverotic betont am Freitag im Pauseninterview bei blue Sport, dass es wichtig sei, mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben. Denn die Saison ist noch lang.

Persönlich waren die letzten Wochen allerdings nicht ganz einfach für Zverotic. Ende August leitete der FC Aarau eine externe Untersuchung gegen den 38-Jährigen ein, nachdem mehrere Personen schwerwiegende Anschuldigungen betreffend des Transferwesens gegen Zverotic erhoben hatten. Bei der mitte September abgeschlossenen Untersuchung wurden die Vorwürfe allerdings nicht bestätigt.

Darauf angesprochen sagt Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist auch menschlich.» Er sei einfach froh, dass es so rausgekommen sei, «wie wir alle erwartet haben» und er das Ganze abhaken könne. «Von demher geht es für mich normal weiter, so wie vorher.»

Auch Aarau machte am Freitag so weiter, wie vorher. Auswärts gegen Carouge feierte der souveräne Leader den 8. Liga-Sieg im 8. Spiel.

Carouge – Aarau 1:3

Carouge – Aarau 1:3

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

26.09.2025

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

24.09.2025

Meistgelesen

«Russen haben verstanden, dass grosse Städte zu grossen Friedhöfen werden»
Opposition empört: Shutdown droht – Trump spielt Golf
Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam
Max Verstappen gewinnt sein erstes Nordschleifen-Rennen
Israel hat erste Patriot-Luftabwehr an Ukraine geliefert

Fussball-News

Video-Ticker. Servette empfängt Schlusslicht Winterthur zum Krisen-Gipfel

Video-TickerServette empfängt Schlusslicht Winterthur zum Krisen-Gipfel

Video-Ticker. Hext David von Ballmoos den kriselnden FC Lugano zum Sieg gegen GC?

Video-TickerHext David von Ballmoos den kriselnden FC Lugano zum Sieg gegen GC?

LaLiga im Video-Ticker. Spektakel im Madrid-Derby: Atlético legt dank Alvarez wieder vor – findet Real eine Antwort?

LaLiga im Video-TickerSpektakel im Madrid-Derby: Atlético legt dank Alvarez wieder vor – findet Real eine Antwort?

Der Zauber ist verflogen. West Ham trennt sich von Trainer Potter

Der Zauber ist verflogenWest Ham trennt sich von Trainer Potter

Von Ballmoos hat Saipi verdrängt. «Habe auch schwierige Zeiten hinter mir – bin für ihn da»

Von Ballmoos hat Saipi verdrängt«Habe auch schwierige Zeiten hinter mir – bin für ihn da»

Fussball-Videos

Das sagt Pajtim Kasami über seinen Wechsel zu Winterthur

Das sagt Pajtim Kasami über seinen Wechsel zu Winterthur

27.09.2025

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

25.09.2025

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

25.09.2025

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Aarau-Sportchef Elsad Zverotic spricht mit blue Sport über den perfekten Saisonstart und die für ihn nicht ganz einfachen letzten Wochen.

26.09.2025

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

David von Ballmoos spricht mit blue Sport über seinen Wechsel von YB zu Lugano.

27.09.2025

Das sagt Pajtim Kasami über seinen Wechsel zu Winterthur

Das sagt Pajtim Kasami über seinen Wechsel zu Winterthur

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

Mehr Videos