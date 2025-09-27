Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich» Aarau-Sportchef Elsad Zverotic spricht mit blue Sport über den perfekten Saisonstart und die für ihn nicht ganz einfachen letzten Wochen. 26.09.2025

Aarau-Sportchef Elsad Zverotic sprach am Freitagabend im Pauseninterview mit blue Sport über den perfekten Saisonstart und die für ihn nicht ganz einfachen letzten Wochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach acht Runden führt Aarau die Challenge League mit dem Punktemaximum an.

Gegen Aarau-Sportchef Elsad Zverotic wurde Ende August aufgrund von Anschuldigungen eine externe Untersuchung eingeleitet. Diese konnte die schwerwiegenden Vorwürfe nicht bestätigen.

Mit blue Sport spricht Zverotic über den starken Saisonstart und schildert, wie es ihm in den letzten Wochen erging. Mehr anzeigen

Nach nun acht Runden führt Aarau die Tabelle in der Challenge League mit dem Punktemaximum an. Hinzu kommt der grosse Erfolg im Cup gegen YB. Sportlich könnte es nicht besser laufen. Sportchef Elsad Zverotic betont am Freitag im Pauseninterview bei blue Sport, dass es wichtig sei, mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben. Denn die Saison ist noch lang.

Persönlich waren die letzten Wochen allerdings nicht ganz einfach für Zverotic. Ende August leitete der FC Aarau eine externe Untersuchung gegen den 38-Jährigen ein, nachdem mehrere Personen schwerwiegende Anschuldigungen betreffend des Transferwesens gegen Zverotic erhoben hatten. Bei der mitte September abgeschlossenen Untersuchung wurden die Vorwürfe allerdings nicht bestätigt.

Darauf angesprochen sagt Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist auch menschlich.» Er sei einfach froh, dass es so rausgekommen sei, «wie wir alle erwartet haben» und er das Ganze abhaken könne. «Von demher geht es für mich normal weiter, so wie vorher.»

Auch Aarau machte am Freitag so weiter, wie vorher. Auswärts gegen Carouge feierte der souveräne Leader den 8. Liga-Sieg im 8. Spiel.

Carouge – Aarau 1:3 Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26 26.09.2025