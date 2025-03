Pau Cubarsi kann es nicht fassen: KEYSTONE

Die Champions League liefert wieder heisse Spiele. Hier sind 11 Szenen des Mittwochabends, die du vor lauter Fussball-Spektakel verpasst haben könntest.

Syl Battistuzzi Tobias Benz

Thuram-Akrobatik: Hoch das Bein

Dumfries wird zunächst auf rechts freigespielt und spielt im Anschluss von der Grundlinie aus zurück zu Barella, der per Direktabnahme wunderbar auf den zweiten Pfosten flankt, wo sich Thuram am Fünfmeterraum davon stiehlt und elegant mit dem rechten Aussenrist aus kürzester Distanz vollstreckt.

Kane Kopfballstark

Bayern gelingt ein Traumstart. Olise hat auf der rechten Aussenbahn viel Zeit und flankt scharf vor den Fünfer. Kane steigt hoch, springt höher als Mukiele und köpft unten links ein.

9. Minute: Kane köpft Bayern in Front 05.03.2025

Kvaradona im Pech

Liverpool bekommt eine Ecke nicht geklärt, Vitinha passt rüber zu Kvaratskhelia. Der Georgier schlenzt die Kugel wunderbar ins linke Eck. Doch die Freude ist nur kurz, denn Schiedsrichter Massa zeigt eine Abseitsposition an. Der Torschütze steht beim Pass von Vitinha einen halben Schritt zu weit vorne. Viel Glück für die Reds!

20. Minute: Tor von Kvaratskhelia wird wegen Abseits aberkannt 05.03.2025

Cubarsi fliegt vom Platz

Pau Cubarsí fliegt in der 22. Minute vom Platz. Eingeleitet wird die Szene durch ein tolles Dribbling von Pavlidis, der zentral durchbricht und im Laufduell clever kreuzt. Der Verteidiger des FC Barcelona geht vor dem Strafraum zur Grätsche runter, trifft dabei nicht den Ball und holt den Stürmer von den Beinen.

22. Minute: Cubarsi sieht wegen einer Notbremse die Rote Karte 05.03.2025

Rudelbildung in München

Florian Wirtz geht mit einem pfeilschnellen Dribbling durch die Bayer-Abwehr und knallt danach mit dem eigenen Mann Adli zusammen. Xabi Alonso und die Werkself sehen jedoch vermeintlich ein Foul von Kimmich, der zuvor allerdings klar den Ball spielt. Danach kochen die Emotionen hoch. Nach einem Duell zwischen Kanae und Xhaka gibt es eine kurze Rudelbildung. Der Schiri bleibt aber ganz cool und beruhigt die Aktion nach einem langen Gespräch mit jeweils einer Gelben Karte für jedes Team. Darunter auch Bayers Mukiele, der später nochmals Gelb sieht.

37. Rudelbildung in der Allianz Arena 05.03.2025

Szczęsny reflexstark

Szczęsny hält kurz vor dem Pausentee das 0:0 fest. Aus dem Nichts gibt es eine Torchance für Benfica, weil ein hoher Ball in den Strafraum fliegt und Aktürkoğlu per Kopf zum Abschluss kommt. Barcelonas Keeper ist weit vorgerückt, pariert den Kopfball aber mit einem starken Reflex aus kurzer Distanz.

Szczęsny hält Barça im Spiel 05.03.2025

Mega-Bock von Kovar

Ein Riesen-Fehler von Kovář bringt das 2:0 der Bayern. Der Werkself-Goalie will eine Flanke von Kimmich mit beiden Händen abfangen und lässt den Ball unglücklich durchrutschen. Musiala ist sofort zur Stelle und staubt aus kurzer Distanz mit der rechten Fussspitze ab.

54. Minute: Fehler von Kovář und 2:0 durch Musiala 05.03.2025

Neuer muss verletzt raus

Neuer muss kurz nach Wiederanpfiff ausgewechselt werden. Unmittelbar nach dem 2:0 der Münchner zeigt Manuel Neuer eine Verletzung am Knie an und zieht sofort seine Handschuhe aus. Ein trauriges Ende beim 150. Champions-League-Spiel. Für ihn kommt Neuzugang Jonas Urbig zu seinem Debüt.

58. Minute: Neuer muss verletzt ausgewechselt werden 05.03.2025

Mukiele sieht Gelb-Rot

Leverkusen ist nach gut einer Stunde nur noch zu zehnt. Nordi Mukiele geht an der Seitenlinie zu hart in einen Zweikampf mit Coman und trifft den Franzosen deutlich am Knöchel. Eine klare Gelbe – und somit Gelb-Rot für den Franzosen.

Gelb-Rote Karte für Mukiele 05.03.2025

Matchwinner Raphinha

Barcelona geht nach einer Stunde in Führung – in Unterzahl! Benfica leistet sich im Aufbauspiel einen fatalen Fehler, weil António Silva einen Querpass in den Rückraum von Álvaro Fernández spielt. Raphinha geht dazwischen und zieht zentral aus über 20 Metern ab: Sein leicht abgelenkter Linksschuss schlägt perfekt unten rechts im Eck ein, Trubin streckt sich vergeblich.

61. Minute: Raphinha bringt Barcelona in Unterzahl in Führung 05.03.2025

Joker Elliott sticht

Elliott triff mit dem ersten Ballkontakt zur Führung für die Reds. Nach einem langen Abschlagg von Goalie Allison Becker setzt sich Núñez gegen Marquinhos durch und passt rüber auf rechts, wo Elliott angesprintet kommt. Der Joker schiebt links ein, Donnarumma ist noch dran, doch verhindert dein Einschlag nicht mehr.