Konrad Laimer (Mitte) und Vinicius Junior drohen für das Rückspiel des Viertelfinal-Krachers eine Gelb-Sperre. KEYSTONE

Das Bernabéu war für Bayern München zuletzt oft ein Ort der bitteren Erinnerungen. Doch vor dem nächsten Duell (ab 21.00 Uhr live auf blue Sport) spricht einiges dafür, dass Bayern diesmal mehr als nur seine Vergangenheit mit nach Spanien nimmt.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid und Bayern München treffen in einem traditionsreichen Duell aufeinander, fast 50 Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen, wobei Bayern historisch als «La Bestia Negra» gilt.

Mehrere Real-Stars wie Mbappé, Vinícius und Bellingham sind von einer Gelbsperre bedroht, während Bayern personell weniger gefährdet ist.

Trotz leichter Favoritenrolle der Bayern spricht die jüngere Vergangenheit im Bernabéu für Real, doch der Heimvorteil im Rückspiel gibt München zusätzliche Hoffnung. Mehr anzeigen

Real Madrid gegen Bayern München – ein Duell, das das Herz jedes Fussball-Fans höher schlagen lässt. Das Spiel am heutigen Dienstagabend findet auf den Tag genau fast 50 Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden europäischen Giganten statt.

UHD HDR Real Madrid CF - FC Bayern München Di 07.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Real Madrid CF - FC Bayern München Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 6h 13min 50sek

Damals, im März 1976, bezwangen die Bayern Real über die beiden Halbfinal-Partien mit 3:1 und zogen in den Europapokal-Final ein. Es war die Geburtsstunde von «La Bestia Negra – des schwarzen Biests», wie spanische Medien Bayern München gerne bezeichnen.

Die gelbe Gefahr

Für noch mehr Angst auf Seiten von Real dürfte allerdings ein anderer Faktor sorgen. Während die beiden Bayern-Profis Joshua Kimmich und Michael Olise im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bergamo eine Gelbsperre absassen, droht gleich mehreren Real-Profis dieses Schicksal im Viertelfinale.

Mit einer Gelben Karte im Bernabéu würden, Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Aurélien Tchoauméni und Alvaro Carreras für das Rückspiel in München ausfallen. Bei den Münchnern drohen lediglich Dayot Upamecano und Konrad Laimer eine Sperre.

Gestrichen werden die gelben Karten erst nach dem Viertelfinal. «Wenn die Intensität hoch ist, kann immer etwas passieren», sagte Bayern-Coach Kompany, im Vorfeld der Partie zur Gelbe-Karten-Problematik in einem K.o.-Duell.

Wer ist hier der Angstgegner?

Die Bayern werden von vielen Experten vor dem Duell mit den «Königlichen» zwar als Favorit angesehen, doch letztmals konnte sich der deutsche Rekordmeister in einem K.o.-Duell mit Real 2012 durchsetzen. Besonders das Estadio Santiago Bernabéu entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Ort des Schreckens für die Bayern.

Mit einem 2:2 aus dem Hinspiel in München fuhren die Bayern im Mai 2024 zum Rückspiel nach Madrid. Lange sah es auch dort für die Münchner gut aus. Alphonso Davies brachte das Team, welches damals vom heutigen englischen Nati-Coach Thomas Tuchel betreut wurde, auf die Siegerstrasse.

Doch dann kam Joselu. Ausgerechnet der in Deutschland geborene Angreifer war es, der nach seiner Einwechslung in der Schlussphase doppelt traf und das Spiel komplett auf den Kopf stellte. Den vermeintlichen Ausgleich durch Matthijs de Ligt in den Schlusssekunden pfiff Schiedsrichter Szymon Marciniak ab. So war mal wieder Real Madrid die Endstation für den deutschen Rekordmeister.

Real Madrid – Bayern 2:1 Halbfinal-Rückspiel Champions League, Saison 2023/24 08.05.2024

Positiv für die Bayern dürfte jedoch der Faktor sein, dass sich das Team von Vincent Kompany durch die starke Ligaphase diesmal den Heimvorteil für das Rückspiel sichern konnte. Somit ist vor dem Hinspiel in jedem Fall bereits eines klar – im Bernabéu ist für die Bayern in diesem Jahr noch nicht Endstation.