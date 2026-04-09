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Das hat es noch nie gegeben 7 Premier-League-Teams in der Champions League? So ist es möglich

Jan Arnet

9.4.2026

Hugo Ekitike will mit Liverpool die Champions League gewinnen. Dafür braucht es zunächst aber im Viertelfinal-Rückspiel gegen PSG eine Aufholjagd.
Hugo Ekitike will mit Liverpool die Champions League gewinnen. Dafür braucht es zunächst aber im Viertelfinal-Rückspiel gegen PSG eine Aufholjagd.
Keystone

Schon jetzt ist klar, dass in der nächsten Saison mindestens fünf englische Teams in der Champions League vertreten sind. Tritt ein bestimmtes Szenario ein, könnten sogar sieben Premier-League-Klubs mitspielen.

Jan Arnet

09.04.2026, 14:00

Seit der Einführung des neuen Modus in der Königsklasse im Jahr 2024 verteilt die UEFA zwei zusätzliche Plätze für die Champions League – für die beiden Länder, deren Klubs in der Saison in den UEFA-Wettbewerben am besten abschneiden.

England liegt im europäischen Vergleich deutlich an der Spitze, obwohl mit Manchester City, Chelsea, Newcastle und Tottenham gleich vier Teams schon im Achtelfinal aus der Champions League ausschieden und Liverpool nach dem Viertelfinal-Hinspiel vor dem Aus steht.

Marcel Reif über Chancenwucher bei PSG. «Dembélé muss ein grosser Fan von Arne Slot sein – er hat ihm den Job gerettet»

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Nach dem 1:0-Sieg von Arsenal am Dienstag gegen Sporting Lissabon ist klar, dass die Premier League in der nächsten Saison einen zusätzlichen Startplatz für die Königsklasse erhält.

Theoretisch ist es sogar möglich, dass die Engländer in der Saison 2026/27 mit sieben Teams (!) in der Champions League antreten. Ein Land mit sieben Klubs in der Königsklasse – das hat es bislang noch nie gegeben. Dafür müsste allerdings einiges zusammenkommen:

7 Premier-League-Teams in der Champions League? Das müsste passieren:

  • Die Top 4 der Premier League qualifiziert sich über die Liga für die Champions League (zum Beispiel: Arsenal, Manchester City, Chelsea und Manchester United).
  • Liverpool gewinnt die Champions League und qualifiziert sich so als Titelverteidiger für die nächste Ausgabe. In der Premier League belegen die Reds Platz 5 oder 6.
  • Aston Villa gewinnt die Europa League und qualifiziert sich so als Europa-League-Sieger für die nächste Champions League. In der Premier League wird Aston Villa 5. oder 6.
  • Weil Liverpool und Aston Villa sich als Gewinner der europäischen Wettbewerbe für die nächste Champions League qualifizieren, geht der freie Platz an den 7. der Premier League. Stand jetzt wäre das: Brentford.
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So würde fast ein Fünftel des gesamten Teilnehmerfeldes der Champions League aus englischen Teams bestehen – und jeder dritte Premier-League-Klub könnte in der Königsklasse spielen.

Nach der 0:2-Niederlage des FC Liverpool gegen PSG im Viertelfinal-Hinspiel sind die Chancen dafür allerdings gesunken, wobei eine Wende nächste Woche an der Anfield Road nicht unmöglich scheint.

Aston Villa – aktuell Vierter der Premier League – muss auf seinem Weg zum Europa-League-Sieg Bologna aus dem Weg räumen. Das Hinspiel gibt's heute Donnerstag ab 21:00 Uhr live auf blue Sport.

UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC
UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC

Do 09.04. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC

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Theoretisch könnten sogar bis zu elf Teams aus der Premier League nächste Saison international spielen. Dafür müssten nebst dem oben erwähnten Szenario allerdings auch Crystal Palace die Conference League und Leeds United den FA Cup gewinnen. So würden sich beide Teams für die Europa League qualifizieren und zwei weitere Teams aus der Liga nachrücken – und mehr als die halbe Premier League würde international spielen.

PSG – Liverpool 2:0

PSG – Liverpool 2:0

UEFA Champions League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

08.04.2026

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