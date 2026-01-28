  1. Privatkunden
Brisante Ausgangslage Diese Top-Teams müssen am Monster-Mittwoch der Königsklasse noch zittern

Redaktion blue Sport

28.1.2026 - 12:00

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

Matchday Madness am 28. Januar! Am achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League werden alle 18 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr angepfiffen. Mit blue Sport bist du live dabei und verpasst kein Tor.

23.01.2026

Der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League verspricht Spannung. Grosse Teams müssen zittern, nur Arsenal und Bayern München haben das Achtelfinalticket schon in der Tasche.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

28.01.2026, 12:00

Die ganz grosse Schlagerpartie sucht man in der achten und letzten Runde der Ligaphase vergeblich. Doch an Spannung mangelt es nicht. Real Madrid ist mit 15 Punkten Dritter, Juventus Turin mit drei Zählern weniger Fünfzehnter. Zwischen den Rängen 6 bis 18 liegen ebenfalls nur drei Punkte. Die Top 8 ziehen direkt in die Achtelfinals ein, die Teams in den Rängen 9 bis 24 in die Playoffs (Sechzehntelfinals).

Napoli, PSG, Barcelona und ManCity unter Druck

Ausserhalb dieser Top 24 liegt zum Beispiel der italienische Meister Napoli (25. Platz/8 Punkte), der zuhause gegen Chelsea (8./13) unter Druck steht. Mit im Mittelpunkt des internationalen Interesses steht am letzten Gruppenspieltag auch die Partie des Titelverteidigers Paris Saint-Germain (6./13) gegen Newcastle United (7./13), den Klub des verletzten Schweizers Fabian Schär. Dem Verlierer droht die Playoffrunde, wie dem FC Barcelona (9./13) und Manchester City (11./13).

Paris Saint-Germain - Newcastle United FC
Paris Saint-Germain - Newcastle United FC

Mi 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ Paris Saint-Germain - Newcastle United FC

Mit tv.blue.ch mieten

Schweizer Goalie-Duell

Aus dem Duell zwischen Vorjahresfinalist Inter Mailand (14./12) und Borussia Dortmund (16./11) wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit höchstens eine der beiden Mannschaften direkt für die Achtelfinals qualifizieren. Inter hat seine letzten drei Spiele in der Champions League verloren, der BVB aus den letzten Begegnungen mit Bodö/Glimt und Tottenham nur einen Punkt geholt. Mit 19 Treffern weist Dortmund die viertbeste Torausbeute vor, die Mannschaft von Niko Kovac, die am Mittwoch ohne Marcel Sabitzer, Niklas Süle und den von Chelsea zurückbeorderten Leihspieler Aaron Anselmino auskommen muss, hat aber auch 14 Gegentreffer erhalten.

Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano
Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano

Mi 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano

Mit tv.blue.ch mieten

Die Partien der Playoffrunde werden am Freitag am Hauptsitz der UEFA in Nyon ausgelost. Gespielt werden sie am 17./18. und 24./25. Februar. Der Final steigt am 30. Mai in Budapest.

