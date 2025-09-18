  1. Privatkunden
Adduktorenverletzung Captain Zakaria fehlt der AS Monaco zum Champions-League-Auftakt

SDA

18.9.2025 - 07:34

Denis Zakaria beklagt einmal mehr Verletzungspech.
Denis Zakaria beklagt einmal mehr Verletzungspech.
Bild: Keystone

Die AS Monaco muss wohl mehrere Wochen auf Captain Denis Zakaria verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, sagte Trainer Adi Hütter.

Keystone-SDA

18.09.2025, 07:34

18.09.2025, 07:39

Es gelte, den definitiven Befund abzuwarten, erklärte Hütter an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Brügge. «Aber ich denke, er wird uns einige Wochen fehlen, vielleicht auch einen Monat.»

Damit würde der 28-jährige Mittelfeldspieler auch die nächsten Partien der WM-Qualifikation verpassen. Am 10. und 13. Oktober bestreitet die Schweizer Nationalmannschaft die Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien.

