Monaco-Coach Hütter: «Zakaria hat früher oft verschlafen» 13.02.2025

Monaco-Trainer Adi Hütter peilt mit Denis Zakaria, Breel Embolo und Philipp Köhn den Einzug in den Champions-League-Achtelfinal an. Im Interview mit blue Sport spricht Hütter über das Schweizer Trio bei den Monegassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die AS Monaco trifft am Dienstag auswärts auf Benfica Lissabon und muss im Rückspiel einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, um noch in den Achtelfinal der Champions League vorzustossen.

Trainer Adi Hütter muss im Rückspiel (Dienstag, 21.00 Uhr live auf blue Sport) auf Captain Denis Zakaria verzichten, der wegen einer Gelbsperre zuschauen muss.

Wieso das für die Monegassen eine Schwächung ist und welche Rolle die beiden anderen Schweizer, Breel Embolo und Philipp Köhn, im Team einnehmen, erklärt Hütter im Gespräch mit blue Sport. Mehr anzeigen

Seit Juli 2023 zieht Adi Hütter an der Seitenlinie der AS Monaco die Fäden. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Cheftrainers damals: die Verpflichtung von Denis Zakaria im August 2023.

«Wir haben telefoniert. Er hat gesagt, er brauche wieder einen Trainer, der ihm Vertrauen gebe. Und ich habe gesagt: Dann weisst du, wo du hin musst», erinnert sich Hütter im Interview mit blue Sport. Schliesslich kennt den Mittelfeldspieler kaum einer so gut wie der Erfolgstrainer.

Lob für Zakaria und Embolo

Hütter coacht Zakaria schon vor knapp 10 Jahren bei den Young Boys. «Der junge Denis Zakaria hatte es bei YB mit 18 Jahren nicht so mit der Zeit. Er hat oft verschlafen. Ich musste ihn ab und zu bestrafen», erzählt der Österreicher und fügt an: «Aber er hat daraus viel gelernt. Er ist ein toller Spieler geworden, ein toller Mensch – von der Persönlichkeit her immer noch der gleiche Zakaria wie damals. Ein guter Charakter.»

Zakaria ist seit dieser Saison Hütters Captain. Mit Breel Embolo gehört ein zweiter Schweizer zu den aktuellen Teamstützen. «Er tut der Mannschaft mit seinem Impact, mit seiner Wucht und mit seiner Erfahrung auf alle Fälle gut», lobt sein Coach.

In Sachen Konstanz habe der Nati-Stürmer aber noch Luft nach oben. «Ab und zu hat er möglicherweise Unkonzentriertheiten und nimmt manchmal das eine oder andere Spiel etwas zu leicht. Das ist aber nur ein Gefühl. Wenn man mit ihm spricht, ist das natürlich anders», sagt Hütter und ist überzeugt: «Jetzt geht es in die entscheidende Phase. Er ist ein Profi und weiss genau, was er noch tun muss.»

«Auch Köhn ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft»

Einen schweren Stand hat derzeit dagegen Philipp Köhn, der im Tor der Monegassen mit der Reservistenrolle vorliebnehmen muss. «Bei Philipp Köhn ist es so, dass momentan Radoslaw Majecki die Nase vorne hat. Aber auch er ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft.»

Im Rückspiel gegen Benfica Lissabon dürfte allerdings nur einer des Schweizer Trios auflaufen. Denn neben Köhn wird auch Zakaria nur Zuschauer sein. Weil sich der 28-Jährige im Hinspiel in der Nachspielzeit eine Verwarnung abholt, ist er für den zweiten Vergleich gesperrt. Dennoch traut er Embolo und Co. zu, die Wende noch zu schaffen: «Es ist nur 0:1 – wir können in Lissabon noch etwas machen.»

