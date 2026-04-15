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Legendäres Sterne-Design bald Geschichte Adidas verliert wohl den Champions-League-Ball an Nike

Björn Lindroos

15.4.2026

Der Sternen-Ball von Adidas ist in der Champions League bald Geschichte.
Der Sternen-Ball von Adidas ist in der Champions League bald Geschichte.
IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Es ist das Ende einer Ära. Nach 25 Jahren verliert Adidas die Rechte am Ball der Champions League ausgerechnet an den grossen Konkurrenten Nike. Der US-Konzern greift für den Deal tief in die Taschen.

Björn Lindroos

15.04.2026, 15:23

15.04.2026, 15:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach über 25 Jahren verliert Adidas den Champions-League-Ball an Nike.
  • Der US-Konzern zahlt dafür wohl etwa 40 Millionen Euro.
  • Weil das Sternen-Design aber Adidas gehört, muss sich Nike wohl ein neues Design überlegen.
Mehr anzeigen

Der Sternenball von Adidas gehört zur Champions League wie die Bratwurst zum Bier. Doch bald muss der grösste europäische Wettbewerb ohne seinen ikonischen Ball auskommen.

Denn Adidas wird nur noch nächste Saison offizieller Ballsponsor der Champions League sein. Dann gibts einen neuen Vertrag, den sich wohl Konkurrent Nike gesichert hat. Wie die Uefa und die Vereinigung der europäischen Fussballklubs (EFC) mitteilten, verhandelt Nike exklusiv über die Ballrechte von 2027 bis 2031.

Adidas selbst bestätigte den Verlust bereits und liess verlauten: «Wir sind stolz, die ikonischste Serie von Fussbällen aller Zeiten kreiert zu haben».

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40 Millionen Euro

Um bald die Champions-League-Bälle herzustellen, greift Nike tief in die Tasche. Wie die «Financial Times» berichtet, soll der US-Konzern über 40 Millionen Euro für die Rechte zahlen. Adidas zahlte zuvor nur halb so viel. Unter Dach und Fach sei der Deal zwar noch nicht ganz, es sei aber nur noch Formsache. Auch die Bälle für die Europa League und Conference League sind Teil des Vertrags.

Fussballfans müssen sich damit auf ein neues Design einstellen. Denn Adidas besitzt die Rechte am legendären Sternenmuster, welches die Königsklasse die letzten 25 Jahre geprägt hat.

Seit 2001 stellte Adidas die Bälle für die Champions League her. Zuvor war bereits Nike vier Jahre lang der Sponsor. Nun kommt es 26 Jahre später zum grossen Comeback. Und zum Ende der Sternen-Ära in der Champions League.

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