Liverpool gewinnt gegen Inter durch einen späten VAR-Penalty – sehr zum Ärger von Manuel Akanji. Der Schweizer Verteidiger kritisiert die Elfmeter-Entscheidung und mahnt zur Cleverness in entscheidenden Spielen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liverpool besiegt Inter Mailand mit 1:0 dank eines umstrittenen VAR-Elfmeters nach einem Trikotziehen von Alessandro Bastoni an Florian Wirtz kurz vor Schluss.

Manuel Akanji kritisiert den Elfmeter als «soft» und bemängelt, dass solche Szenen in der Zeitlupe dramatischer wirken, als sie im Spiel tatsächlich sind.

Experten wie Urs Meier und Marcel Reif taxieren das Foul aber als klaren Penalty. Mehr anzeigen

Im Champions-League-Topspiel bei Inter Mailand setzte sich Liverpool spät mit 1:0 durch. Der eingewechselte Florian Wirtz war kurz vor Schluss im Strafraum von Inters Alessandro Bastoni am Trikot gezogen worden, der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Sichtung der Videobilder auf Elfmeter. Diesen verwandelte der Dominik Szoboszlai in der 88. Minute zum Siegtreffer.

«Wir waren heute die bessere Mannschaft. Wir hätten dieses Spiel niemals verlieren dürfen und sollten nicht mit null Punkten aus diesem Spiel gehen», meint Manuel Akanji.

Der Nati-Spieler glaubt, besonders in der Champions League würden viele «softe Penaltys» verhängt, auch bei Handspielen und ähnlichen Vergehen. «Manchmal habe ich Penaltys gesehen, bei denen der Ball zuerst den Fuss und dann die Hand berührt hat. Für mich ist das dann niemals ein Elfmeter», betont der Abwehrchef.

Auch die Situation gegen die Reds sei einer der softesten Elfmeter, die er je gesehen habe. «Wenn es sich der VAR in Zeitlupe anschaut, dann sieht es schlimmer aus, als es tatsächlich ist – im Spiel werden Trikots oft gezogen – nicht jedes Trikotziehen ist ein Elfmeter», ärgert sich der 30-Jährige.

Liverpool-Coach Arne Slot analysiert die Szene ähnlich: «Am Ende bekamen wir einen Elfmeter, den wir meiner Meinung nach in dieser Saison schon zehn Mal hätten bekommen können. Das war ein Elfmeter, der meiner Meinung nach in der Premier League nicht gegeben worden wäre.»

«Elfer hätte es in Premier League nicht gegeben»

Gleichzeitig akzeptiert der Schweizer auch, dass die Aktion von Bastoni unglücklich war: «Wir müssen klug sein, wenn der Spieler vom Tor wegläuft. Wir sollten dem Schiedsrichter also nicht die Gelegenheit geben, dort einen Elfmeter zu geben. Wir können uns solche Fehler nicht leisten.»

Reif verteidigt Wirtz: «Muss sich so fallen lassen»

Für den ehemaligen Schiedsrichter Urs Meier ist hingegen der Fall «ganz klar», auch wenn der Unparteiische den Elfmeter auch hätte sehen dürfen. «Florian Wirtz will weg und wird klar gehalten. Es ist nicht einfach nur am Leibchen halten, sondern es ist ein klares Zurückhalten», so sein Verdikt.

Den Vorwurf der Schauspielerei an Wirtz will Marcel Reif nicht gelten lassen: «Natürlich muss er darauf hinweisen, dass er so gehalten wird. Ich bin auch ein grosser Fair-Play-Anhänger. Aber wenn der Bastoni so lang zieht, muss sich der Wirtz so fallen lassen und klarmachen, das war ein Foul.» Wenn er das nicht mache, gebe es womöglich kein Elfer, führt Reif aus.

Viel mehr in Rage redet sich Reif in der Pause, als das aberkannte Führungstor (32.) von Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté analysiert wird. Dabei braucht der VAR geschlagene vier Minuten und fünfzig Sekunden, bis er zum (korrekten) Entscheid kommt. «Für mich ist es ein Skandal», ärgert sich Reif über den langen VAR-Check.

Am Ende nützt alles Wehklagen bei Inter nicht: Nach dem souveränen Auftakt mit vier Siegen (Ajax, Slavia Prag, Union Saint-Gilloise und Kairat) setzte es gegen Atlético Madrid und Liverpool zwei Niederlagen. Mit Arsenal (zuhause) und Dortmund (auswärts) warten zudem zwei grosse Brocken auf die Nerazzurri.

«In diesen grossen Spielen machen kleine Details den Unterschied. Wir haben das gegen Atlético bei einem Eckball gesehen, wo wir unsere Aufgabe nicht richtig erfüllt haben», erläutert Akanji und ergänzt: «Heute kann ich dem Schiedsrichter nicht die ganze Schuld geben ... Es liegt auch in unserer Verantwortung, auf dem Platz das Richtige zu tun und das haben wir nicht getan. Wir müssen in solchen Situationen klüger sein, besonders gegen solche Mannschaften.»