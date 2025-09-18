Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade 17.09.2025

Yann Sommer wird gegen Ajax kaum gefordert, doch im entscheidenden Moment ist er da. Mit einer starken Parade verhindert er, dass Inter in Rückstand gerät. Dafür gibt es auch ein Lob von Manuel Akanji.

In der 40. Minute verhindert der jüngst arg in die Kritik geratene Yann Sommer mit einer Glanztat die Ajax-Führung. Quasi im Gegenzug trifft Marcus Thuram zum wegweisenden 1:0.

Nach der Partie wird Manuel Akanji auch auf die Parade angesprochen: «Wenn der reingeht, dann steht es 1:0 für sie und wir sind hier auswärts, das ist nicht einfach. Es war eine wichtige Parade für Yann und er hat uns in dieser Situation sehr geholfen und wir freuen uns sehr für ihn.»

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …» Manuel Akanji analysiert den 2:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam und bedankt sich auch bei Yann Sommer. (Englisch) 17.09.2025

Ajax – Inter 0:2 UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26 17.09.2025