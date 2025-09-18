  1. Privatkunden
Auf Kritik folgt Glanztat Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Patrick Lämmle

18.9.2025

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

17.09.2025

Yann Sommer wird gegen Ajax kaum gefordert, doch im entscheidenden Moment ist er da. Mit einer starken Parade verhindert er, dass Inter in Rückstand gerät. Dafür gibt es auch ein Lob von Manuel Akanji.

Patrick Lämmle

18.09.2025, 06:50

18.09.2025, 07:12

In der 40. Minute verhindert der jüngst arg in die Kritik geratene Yann Sommer mit einer Glanztat die Ajax-Führung. Quasi im Gegenzug trifft Marcus Thuram zum wegweisenden 1:0.

«Er könnte zum Problem werden». Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein

«Er könnte zum Problem werden»Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein

Nach der Partie wird Manuel Akanji auch auf die Parade angesprochen: «Wenn der reingeht, dann steht es 1:0 für sie und wir sind hier auswärts, das ist nicht einfach. Es war eine wichtige Parade für Yann und er hat uns in dieser Situation sehr geholfen und wir freuen uns sehr für ihn.»

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Manuel Akanji analysiert den 2:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam und bedankt sich auch bei Yann Sommer. (Englisch)

17.09.2025

Ajax – Inter 0:2

Ajax – Inter 0:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

17.09.2025

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Pascal Zuberbühler spricht über die Kritik an Yann Sommer der letzten Zeit.

17.09.2025

Trump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an +++ Obama warnt nach Kirk-Mord: USA an «Scheidepunkt
Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»
Expertin: Ungleiche Kooperation zwischen Moskau und Pjöngjang +++ Selenskyj: Russen mangelt es an Kraft für Grossoffensive
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
Bis zu 60 Prozent ungültige Unterschriften – SVP-nahe Firma im Fokus

Champions League

Adduktorenverletzung. Captain Zakaria fehlt der AS Monaco zum Champions-League-Auftakt

AdduktorenverletzungCaptain Zakaria fehlt der AS Monaco zum Champions-League-Auftakt

Alle Spiele, alle Tore. Liverpool siegt spektakulär ++ Sommer und Akanji mit Inter souverän ++ PSG zeigt Gala

Alle Spiele, alle ToreLiverpool siegt spektakulär ++ Sommer und Akanji mit Inter souverän ++ PSG zeigt Gala

Bayern gewinnt Kracher-Duell. Kane schiesst Chelsea mit Doppelpack ab: «Das war eine Top-Leistung»

Bayern gewinnt Kracher-DuellKane schiesst Chelsea mit Doppelpack ab: «Das war eine Top-Leistung»

Schlag den Profi. Quiz: Wer weiss mehr über die Champions League als Zubi?

Schlag den ProfiQuiz: Wer weiss mehr über die Champions League als Zubi?

Inter-Goalie in der Kritik. Zubi über Sommer: «Er muss mit Leistungen wieder zurückkommen»

Inter-Goalie in der KritikZubi über Sommer: «Er muss mit Leistungen wieder zurückkommen»

