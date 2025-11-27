  1. Privatkunden
Die Szenen des Abends Akanji kriegt den Ball voll auf die Zehn ++ Van Dijk macht den Handballer ++ Neuer patzt

Tobias Benz

27.11.2025

Am Mittwochabend geht in der Champions League ordentlich die Post ab. Hier sind ausgewählte Szenen, die du als Fussball-Fan gesehen haben musst.

,

Tobias Benz, Jan Arnet

27.11.2025, 11:00

Alle Spiele, alle Tore. Inter kassiert Last-Minute-Pleite ++ 8-Tore-Spektakel in Paris ++ PSV demütigt Liverpool

Akanji wird heftig abgeschossen

Inter kassiert gegen Atlético Madrid eine Last-Minute-Niederlage. Mehr als eine Ohrfeige ist die Pleite für Manuel Akanji, der in der zweiten Halbzeit einen Hammer-Schuss an den Kopf kriegt.

Akanji kriegt den Ball mit voller Wucht an den Kopf

Akanji kriegt den Ball mit voller Wucht an den Kopf

26.11.2025

Der Abend der Goalie-Patzer

Es ist kein Abend für die Torhüter. Bayern-Goalie Manuel Neuer sieht beim dritten Arsenal-Tor überhaupt nicht gut aus, als er viel zu weit vor dem Tor steht und nicht mehr an den Ball kommt. Es ist der letzte Treffer und damit die Entscheidung in dieser Partie.

Martinelli profitiert von Neuer-Patzer und macht den Deckel drauf

Martinelli profitiert von Neuer-Patzer und macht den Deckel drauf

26.11.2025

Und Neuer ist nicht der einzige Keeper, der patzt. Auch Pafos-Goalie Neofytos Michail leistet sich gegen Monaco einen groben Aussetzer ...

Kostspieliger Aussetzer von Pafos-Goalie Michail

Kostspieliger Aussetzer von Pafos-Goalie Michail

26.11.2025

... genauso wie Kopenhagen-Goalie Dominik Kotarski, der Kairat Almaty einen Treffer schenkt. Immerhin gewinnen die Dänen am Ende trotzdem mit 3:2.

Kopenhagen-Goalie schenkt Almaty ein Tor

Kopenhagen-Goalie schenkt Almaty ein Tor

27.11.2025

Van Dijk mit kuriosem Handspiel

Gerne mal Goalie sein – das denkt sich hingegen Virgil van Dijk schon in der Startphase des Spiels zwischen Liverpool und PSV Eindhoven. Mit einem kuriosen Handspiel verschuldet der Niederländer einen Penalty gegen seine Landsmänner – am Ende geht Liverpool gleich mit 1:4 unter.

Van Dijk mit kuriosem Handspiel, Perisic verwandelt Penalty

Van Dijk mit kuriosem Handspiel, Perisic verwandelt Penalty

26.11.2025

Salisu trifft unglücklich ins eigene Tor

Lange sieht es für Monaco gegen Pafos nach einem Pflichtsieg aus, doch kurz vor Schluss gleicht der Underdog tatsächlich noch aus – durch ein unglückliches Eigentor von Monacos Salisu.

Schmerzhaftes Eigentor von Moncaos Salisu

Schmerzhaftes Eigentor von Moncaos Salisu

26.11.2025

Meistgelesen

Schweizer Senioren geht es finanziell sehr gut, doch eine Sorge teilen viele
«Wir haben nicht vermocht, den Krieg zu verhindern» +++ Mirage-Pilot mit 98 Prozent Erfolgsquote
Saisonende für Lara Gut-Behrami – aber fährt sie doch noch weiter?
Lawine geht in Tiroler Skigebiet nieder – 250 Retter im Einsatz
Jetzt will Trump auch noch dieses Wahrzeichen in Washington umbauen +++ Vance: Abschiebungen «verdoppeln»

Fussball-News

«Peinliches Desaster». Presse-Schelte nach PSV-Klatsche: Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise

«Peinliches Desaster»Presse-Schelte nach PSV-Klatsche: Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise

Umstrittene Szene vor Atlético-Tor. Urs Meier nimmt Inter-Abwehr in Schutz: «Der Ball ist klar an der Hand»

Umstrittene Szene vor Atlético-TorUrs Meier nimmt Inter-Abwehr in Schutz: «Der Ball ist klar an der Hand»

«Equipe braucht neue Impulse». Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati

«Equipe braucht neue Impulse»Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati

Bayern oder Arsenal?. Lukas Podolski sorgt im Studio bei blue Sport für Lacher

Bayern oder Arsenal?Lukas Podolski sorgt im Studio bei blue Sport für Lacher

Dreierpack im Video. Real-Star Kylian Mbappé mit Blitz-Hattrick für die Rekordbücher

Dreierpack im VideoReal-Star Kylian Mbappé mit Blitz-Hattrick für die Rekordbücher

Champions League