Am Mittwochabend geht in der Champions League ordentlich die Post ab. Hier sind ausgewählte Szenen, die du als Fussball-Fan gesehen haben musst.

Akanji wird heftig abgeschossen

Inter kassiert gegen Atlético Madrid eine Last-Minute-Niederlage. Mehr als eine Ohrfeige ist die Pleite für Manuel Akanji, der in der zweiten Halbzeit einen Hammer-Schuss an den Kopf kriegt.

Akanji kriegt den Ball mit voller Wucht an den Kopf 26.11.2025

Der Abend der Goalie-Patzer

Es ist kein Abend für die Torhüter. Bayern-Goalie Manuel Neuer sieht beim dritten Arsenal-Tor überhaupt nicht gut aus, als er viel zu weit vor dem Tor steht und nicht mehr an den Ball kommt. Es ist der letzte Treffer und damit die Entscheidung in dieser Partie.

Martinelli profitiert von Neuer-Patzer und macht den Deckel drauf 26.11.2025

Und Neuer ist nicht der einzige Keeper, der patzt. Auch Pafos-Goalie Neofytos Michail leistet sich gegen Monaco einen groben Aussetzer ...

Kostspieliger Aussetzer von Pafos-Goalie Michail 26.11.2025

... genauso wie Kopenhagen-Goalie Dominik Kotarski, der Kairat Almaty einen Treffer schenkt. Immerhin gewinnen die Dänen am Ende trotzdem mit 3:2.

Kopenhagen-Goalie schenkt Almaty ein Tor 27.11.2025

Van Dijk mit kuriosem Handspiel

Gerne mal Goalie sein – das denkt sich hingegen Virgil van Dijk schon in der Startphase des Spiels zwischen Liverpool und PSV Eindhoven. Mit einem kuriosen Handspiel verschuldet der Niederländer einen Penalty gegen seine Landsmänner – am Ende geht Liverpool gleich mit 1:4 unter.

Van Dijk mit kuriosem Handspiel, Perisic verwandelt Penalty 26.11.2025

Salisu trifft unglücklich ins eigene Tor

Lange sieht es für Monaco gegen Pafos nach einem Pflichtsieg aus, doch kurz vor Schluss gleicht der Underdog tatsächlich noch aus – durch ein unglückliches Eigentor von Monacos Salisu.